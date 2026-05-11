Las CTA participarán de la Marcha Universitaria y preparan movilización a Casa Rosada "en defensa de la salud"

Las centrales que conducen Hugo Godoy y Hugo Yasky anunciaron un plan de acción contra el "feroz ajuste" de Javier Milei en áreas sensibles. Reclaman a Javier Milei por salarios y partidas para educación y salud.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron este lunes su plan de lucha federal para frenar el "feroz ajuste" del presidente Javier Milei. Este martes se sumarán a la Marcha Federal Universitaria , el próximo 20 de mayo se movilizarán desde Salud a Casa Rosada, "en defensa de la salud pública” y el 22 harán una concentración en las puertas del Cabildo "para presentar un documento público en defensa de la soberanía nacional ".

En la conferencia de prensa que se realizó en la sede de la calle Mitre, los secretarios generales de ambas centrales, Hugo Yasky (CTA -T) y Hugo Godoy (CTA - A) también se refirieron al deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora y repudiaron la gestión libertaria . Junto a organizaciones sociales, territoriales, de Derechos Humanos, de Mujeres y Diversidades, estudiantiles, de jubilados y jubiladas dieron a conocer los próximos pasos de las gremiales.

En primer lugar, este martes 12 de mayo se concentrarán desde las 15 en Diagonal Norte y San Martín para acompañar las movilizaciones de docentes, no docentes y estudiantes en defensa de la educación pública que se llevarán a cabo en todo el país para reclamar por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.

El plan continuará este mes con reclamos por la situación económica y en defensa de la salud pública . “Luchamos contra los despidos, el cierre de empresas y la agresión a nuestras condiciones de vida, así como contra el ahogo financiero a las provincias. Entendemos que en el mes del nacimiento de la patria, debemos profundizar nuestras luchas en todo el país”, señaló Godoy y llamó a movilizar a la Casa de Chubut, provincia que lleva adelante un paro de 48 horas en defensa de sus condiciones de vida.

Movilización desde el Ministerio de Salud a Casa Rosada

“El 20 de mayo, con el conjunto del movimiento sanitarista, llevaremos adelante una gran marcha desde el Ministerio de Salud a Plaza de mayo, en defensa de la salud pública”, agregó el dirigente y señaló que el 22 de mayo prevén concentrarse frente a las puertas del Cabildo para presentar un documento público en defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, destacó que la CTA-T sigue luchando contra la reforma laboral en el plano local e internacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También reclamó por el sostenimiento del Plan Argentina Trabaja y llamó a seguir respaldando la lucha contra todas las violencias que viene denunciando el movimiento de mujeres y diversidades. En ese marco, anticipó que volverán a manifestarse el 3 de Junio en una nueva marcha Ni una menos.

“Estamos preparando además una gran jornada de lucha para el 4 de junio que en la Ciudad de Buenos Aires tendrá su epicentro frente al Ministerio de Economía, pero se desarrollará también en las principales plazas del país”, dijo el dirigente.

Por su parte, Yasky señaló que “la situación que está viviendo nuestro pueblo se deteriora cada día” y por eso exigió que el Gobierno cumpla las leyes votadas por el Congreso. En ese plano, manifestó que estarán presentes en la 4º Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo este martes en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario. Y anticipó que el 20 de mayo “vamos a acompañar a todo el movimiento en defensa de la salud pública”.

Sobre el cierre, Yasky reclamó por el aumento de “los salarios en el sector público y que cese el hostigamiento” contra los empleados públicos. “Esperamos que esto sea el inicio de un plan de movilizaciones que al pueblo lo ponga en la calle”, concluyó.