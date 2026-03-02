Cómo fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei + Seguir en









A pesar del despliegue mediático y de un creciente clima de tensión política, el interés del público en la televisión abierta y el cable mostró señales de agotamiento.

Cómo fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei.

El presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias en el Congreso durante este domingo 1 de marzo. Nuevamente el mandatario optó por el horario del prime time para su discurso, ya que es el momento de mayor encendido de la pantalla chica. Sin embargo, los números demostraron una pérdida de interés de la audiencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar del despliegue mediático y de un creciente clima de tensión política, el interés del público en la televisión abierta y el cable mostró señales de agotamiento: la cadena nacional alcanzó apenas picos de 21 puntos de rating, una cifra baja teniendo en cuenta la suma de todas las señales que transmitieron en simultáneo.

De esta manera, el número final quedó apenas 2 puntos por encima de los casi 19 registrados en marzo 2024, cuando Milei inauguró su primer ciclo legislativo. Además, parte de la audiencia se fue por medios de streaming y canales de YouTube, según los diferentes informes.

Javier Milei dicurso en el Congreso A pesar del despliegue mediático y de un creciente clima de tensión política, el interés del público en la televisión abierta y el cable mostró señales de agotamiento. Así, a diferencia de otras cadenas nacionales que paralizaron el consumo televisivo, en esta oportunidad mantuvo un encendido constante pero sin los "picos históricos" que el equipo de comunicación de la Casa Rosada suele vaticinar.

Cómo fue la transmisión de la cadena nacional La transmisión de la cadena nacional arrancó con el recorrido desde Casa Rosada al Congreso con un locutor anunciando la llegada del mandatario con un piso de 20.3 puntos, sumados los canales de aire y de noticias en el cable.

El discurso del mandatario empezó a las 21.09 con un rating de 19.1 puntos. “Ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivos de nuestra historia y cumpliendo con todas las promesas de campaña hechas en 2025. La marca máxima del discurso fue de 21.3 puntos y fue seguido por más de un millón trescientos mil individuos, según las nuevas métricas que difunde Kantar Ibope Media. La última vez que el presidente se dirigió a la población fue el 15 de septiembre de 2025 para detallar el proyecto del Presupuesto 2026, con un mensaje que duró 15 minutos, y cosechó un promedio consolidado de 35 puntos, sumados todos los canales de aire y las señales de noticias en el cable.

Temas Javier Milei