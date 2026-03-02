Un Javier Milei confrontativo dejó inauguradas las sesiones ordinarias

Envalentonado después de los triunfos legislativos que consiguió en los últimos días y escoltado por palcos repletos de militancia, el mandatario hizo un repaso de su gestión; anunció que enviará 90 proyectos al Congreso y arremetió contra la oposición. La tildó de “delincuente” e “ignorantes” y aseguró que le encanta “domarla”.

Con ánimo de confrontar con el peronismo, Javier Milei inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias , el tercero desde que es presidente . Totalmente envalentonado después de los triunfos legislativos que consiguió en esta última semana en el Congreso , y escoltado por palcos repletos de militancia, el mandatario hizo un repaso de su gestión, enumerando lo que consideró sus principales logros.

Además, adelantó algunos de los 90 proyectos que enviará este año al Congreso . Pero el foco de su discurso estuvo puesto en arremeter contra la oposición, a la que mandó a “estudiar”, tildó de “delincuente” e “ignorantes” y aseguró que le encanta “domarlos” . La senadora Patricia Bullrich fue fuertemente respaldada por el mandatario y la interna con la vice, Victoria Villarruel, volvió a quedar expuesta .

El tuit de la senadora Patricia Bullrich en el que emuló una bandera de La Cámpora, pero que llevaba la foto de Milei en lugar de la de Néstor Kirchner, fue anticipo del tono que tuvo el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa .

Fue un espectáculo en el que primaron los cánticos militantes, los aplausos y ovaciones al Presidente, además de las agresiones por parte de este a los diputados y senadores que tenía sentado a pocos metros. La jornada recordó a los tiempos de Cristina Kirchner, cuando los palcos eran copados por la militancia, en especial, La Cámpora , que se dedicaban a vivar a la por entonces presidenta.

En el palco central se vio a los padres de los hermanos Milei . También dijo presente el “asesor estrella”, Santiago Caputo , escoltado por el influencer y tuitero “Gordo Dan”, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio . Además, estuvo junto a ellos la legisladora porteña Pilar Ramírez, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

A diferencia de asambleas legislativas de otros mandatarios, no hubo representantes del mundo gremial ni del empresarial. El grueso de quienes ocuparon los palcos y bandejas eran militantes encargados de “tapar” con cánticos críticas opositoras, y festejar las palabras del Presidente.

En este clima de euforia fue que Milei hizo alusión a la herencia que recibió. “No tomamos las riendas del país en condiciones normales, sino que tuvimos que encarar la estabilización de una sociedad al borde de la destrucción”, afirmó el mandatario, y luego resaltó: “La moneda nacional había sido destrozada por la emisión desenfrenada de dinero y un extenso historial de default soberano”.

Asimismo, destacó que la Argentina atraviesa un “cambio de época” que la moral es una “política de Estado”. Y agregó: "En nuestra visión existe un claro orden de mérito”.

JAVIER MILEI SESIONES ORDINARIAS 2026 Mariano Fuchila

Más adelante, el libertario destacó –entre medio de chicanas al peronismo- los que consideró los principales logros de su gestión. En este sentido, aludió a la inflación.

“El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, que afecta a las fuerzas de una inflación, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI”. Dicho esto, remató: “Muchísimas gracias al mejor ministro de economía del mundo. Dos veces seguidas. “Toto” Caputo”.

Como siempre, Milei le propinó elogios a los propios: no solo a Caputo. Cada uno de sus ministros recibió algún halago por parte del mandatario. De igual manera lo hizo con Patricia Bullrich, a quien le destacó su gestión como ministra de Seguridad y, en los últimos meses, como senadora de la Nación. Le dedicó unos pulgares arriba y hasta se fundieron en un abrazo. Es que Bullrich fue quien se puso al hombro las leyes que avanzaron en estos días en el Congreso, en especial, la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Milei dejó atrás los buenos modales

Envalentonado y confrontativo. Así se mostró Javier Milei durante las casi dos horas que duró su discurso. “Ustedes también podrían gritar, porque soy su Presidente aunque no les guste”, chicaneó a los diputados del PJ, cuando desde los palcos, plagados de militancia, vitoreaban “Presidente, presidente, presidente”. Los cánticos fueron luego de que el diputado del FIT, Nicolás del Caño, gritara: “¿Dónde está tu amigo Espert?”.

Esa fue la primera pista de la jornada que se venía: repleta de cánticos y chicanas a la oposición. Los diputados y senadores de LLA se sumaron, y acompañaron con aplausos y batidas de mano.

Los aliados miraban en silencio las reacciones de sus pares. Apenas un puñado se acopló a los aplausos libertarios, cuando Milei destacaba alguno de los logros de su gestión. Lo propio ocurrió con los 10 de los 24 mandatarios provinciales que se hicieron presentes. Ningún peronista, ni siquiera los aliados de los últimos días dijeron “presente”.

Las intenciones de Milei fueron claras desde que se hizo presente en el hemiciclo: confrontar con la oposición. Especialmente, con el PJ. Aquel Presidente que en agosto se había comprometido a no insultar más –y hasta a cuidar sus formas- quedó en el pasado.

“¿Qué te pasa, Chilindrina troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina troska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale", le dijo a la diputada del FIT, Myriam Bregman.

“Por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar”, le respondió a uno de los diputados de UP, que le gritó “fascista”. “Mostrame el doctorado”, le retrucó el diputado Juan Grabois, quien antes de que iniciara el discurso improvisó un cartel que rezaba “$Líbranos del mal”, en clara alusión al Caso $LIBRA.

El diputado fue uno de los pocos referentes del PJ que reaccionó frente a las palabras de Milei, quien lo acusó de “oligarca que se disfraza de pordiosero”. Con un marcador, en un cuaderno, Grabois le dedicó otros carteles, además del de $LIBRA. Uno de ellos rezaba: “Cumplí con la ley de Universidades”. Otro, directamente le preguntaba por José Luis Espert, quien cayó en desgracia tras comprobarse sus vínculos con el empresario acusado por narcotráfico. Su par Juan Marino también desplegó un cartel que rezaba "Milei = despidos".

El resto de los legisladores de ese partido, salvo contadas excepciones, alzaron la voz para responder a los insultos del mandatario. A diferencia del año pasado, esta vez no pegaron el faltazo, pero optaron por no provocar al mandatario. En un momento, Germán Martínez, jefe de la bancada de UP en Diputados se paró y le dijo algo a Martín Menem, presidente de la Cámara baja.

Según pudo saber este medio, el peronista le recriminó por el nivel de violencia que Milei le dedicó a su bancada. Los gritos e insultos fueron a contramano de lo que el riojano les había prometido a jefes de bloque en un encuentro previo. Menem prometió: “Un presidente enfocado, confrontando gestión con gestión, sin insultos ni golpes bajos”. Pasó todo lo opuesto.

PADRES DE JAVIER MILEI SESIONES ORDINARIAS 2026 Mariano Fuchila

También hubo cánticos dedicados a la titular del PJ, Cristina Kirchner. “Tobillera, tobillera”, repetía la militancia. Una vez más, los legisladores nacionales de LLA se sumaron a los cánticos, con aplausos y agitando los brazos. Por momentos, el recinto se convirtió en un estadio de fútbol.

“¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. A la gran mayoría les encanta verlos llorar“, dijo Milei en otro de sus enfrentamientos con el PJ. Dicho sea de paso, eran muy pocos los senadores de ese espacio que se hicieron presentes, luego de la semana en la que hubo tres sesiones al hilo. Tampoco se lo vio al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Mucho ruido y pocas nueces

Apenas un tramo del discurso de Milei fue para anunciar los proyectos que enviará este año al Congreso. Un Congreso que, vale recordar, es el más amigable desde que desembarcó en la Casa Rosada.

En total, según anticipó el Presidente, este año se enviarán 90 proyectos, es decir, 10 por ministerio. “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales”, dijo el mandatario.

Pero Milei no dio muchos detalles al respecto. Entre las menciones que hizo, aludió a la Reforma del Código Civil y Comercial, así como también del Código Penal. También anticipó que se vienen más proyectos de desregulación; una reforma impositiva; proyectos en pos de generar una mayor apertura económica así como también, acuerdos comerciales. Es más, aclaró que se ratificará el acuerdo con los Estados Unidos.

Además, Milei dio a conocer que habrá reformas en el Código Aduanero; que habrá marcos regulatorios para los productos primarios; además de que desde la Rosada se impulsará una reforma electoral y de los partidos políticos. En este punto, puso el foco (al igual que en lo hizo en la Ley Bases) en el financiamiento de los partidos.

Interna expuesta

La interna del Gobierno con la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó expuesta desde el momento en que esta ingresó, para dar por inaugurada la jornada. Desde que fue presentada por la locutora, hasta que se sentó en su silla en el estrado –vestida de negro—reinó el silencio en el Palacio, que permanecía semivacío.

Milei durante su discurso en el Congreso

Todavía la oposición no había ingresado al recinto. En tanto, hubo gritos y ovación cuando entró Martín Menem. Todo un acting. El riojano había ingresado unos minutos antes al recinto y recorrido el recinto, pero apenas se había escuchado un saludo aislado desde uno de los palcos.

Cuando Milei ingresó al Palacio ni siquiera la saludó. La vice se lo cobró, le dedicó un empujón a la hermana, Karina.

En estos términos se celebró la tercera apertura de sesiones ordinarias en manos de Milei, quien se ilusiona con tener un Congreso mucho más favorable luego de un 2025 cargadísimo de adversidades. Las últimas semanas, en las que el ala “dialoguista” de la oposición se mostró dispuesta a acompañar leyes como la Reforma Laboral o la Ley de Glaciares le da motivos al Gobierno para estar tranquilo e ilusionarse con seguir impulsando la agenda oficialista y seguir alimentando el relato de que la Argentina está frente al Congreso “más reformista de la historia".