Qué anunció Javier Milei en el Congreso: las medidas clave de las Sesiones 2026

Javier Milei abrió el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde adelantó que de acá a fin de año se tratarán 10 reformas por mes, un total de 90 reformas.

El presidente Javier Milei abrió este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación , en un discurso que se vio marcado por constantes cruces con la oposición, chicanas y el anuncio de reformas. " Vamos a rediseñar la arquitectura del Estado ”, adelantó.

En concreto, el mandatario aseguró que cada ministerio preparó un paquete de 10 reformas estructurales , las cuales se tratarán una por mes hasta fin de año. De esta forma, se tratarán en el Congreso un total de 90 reformas.

Entre una reformas penales, educativas y políticas, Milei anticipó lo que será un año movido en lo legislativo. " Tenemos las fuerza y las ideas parta cambiar el país de forma definitiva" , aseguró fervientemente, al tiempo que pidió a los presentes acompañar las medidas para " gravar sus nombres en la historia".

Milei anticipó que prepara una reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial sumado a una serie de leyes que tienen como objetivo reforzar la protección de la propiedad privada, a la que definió como “la piedra angular de toda la economía”.

Por el lado impositivo, el mandatario prometió una revisión del esquema. “Como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al recaudador de turno" , explicó.

Reforma del Código Aduanero y "a los tratados internacionales necesarios"

Respecto a la política exterior, Milei se expresó: "Ratificaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea. Reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos y también nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Explotación de los recursos naturales "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos"

Mientras Diputados se encuentra en la previa de tratar la Ley de Glaciares, el Presidente adelantó la construcción de "un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos".

"Me refiero a todos los recursos: a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”, sostuvo.

Sistema electoral, inclusive "cómo se financian los partidos políticos"

En medio de su discurso, el libertario aseguró que la política "debe volver a ser puesta al servicio de nuestra sociedad". Con eso sobre la mesa, anticipó: "Por eso necesitamos reformar nuestro sistema electoral. Esto implica reformar también como se financian los partidos políticos".

Poder judicial

Sin ahondar en tecnisismos, Milei mencionó la idea de volver a hacer de la Justicia “una herramienta democrática, republicana, ágil y eficaz”. Para ello, planea una reforma del Código Penal con "penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva". "El que las hace, las paga", indicó.

Reforma Educativa

Entre los tópicos tratados en el discurso, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de reforzar el ámbito educativo. "Las escuelas servirán a su propósito original de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos", aseveró.

Refuerzo en las Fuerzas Armadas

"No podemos ser un país indefenso en un mundo que exige cada vez más preparación. Por eso, seguiremos reforzando nuestras Fuerzas Armadas hasta los estándares que el contexto geopolítico demanda", indicó el Presidente.

La implementación del RIMI y expansión del RIGI

Milei celebró el éxito del implementado RIGI, con el cual se aprobaron proyectos "por más de 25 mil millones de dólares" y se están evaluando otros "por 45 mil millones más", y remarcó la aprobación del RIMI, el cual "que potenciará la expansión de las pymes del país".

Avanzar con las privatizaciones

El mandatario retomó la ya lejana ley Bases y aseguró que avanazaron con las primeras privatizaciones contempladas en el mega proyecto y adelantó que se encuentran trabajando "en los requisitos para privatizar las restantes".