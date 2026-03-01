Un Milei desencajado se cruzó con la oposición: "Sigan mintiendo manga de delincuentes" + Seguir en









En el inicio del discurso en la apertura de las sesiones ordinarias, el mandatario chicaneó a los legisladores presentes en el recinto y apuntó contra Cristina Fernández.

Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei inició su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición, en donde utilizó las chicanas para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.

En un discurso que mezcló lectura con reacciones contra la oposición, el mandatario no ocultó su enojo con parte del bloque opositor y desató su furia en pleno recinto: "Ustedes también pueden gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Así, en los primeros minutos de su exposición, Milei aprovechó para chicanear a la oposición presente luego de no haberlo aplaudido: “No pueden aplaudir porque se les escapa las manos en bolsillos ajenos”, apuntó. Minutos más tarde lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos.

Tras esto, el mandatario afirmó que "la justicia social es un robo y que implica un trato desigual ante la ley", y redobló la apuesta apuntando contra Cristina Fernández: ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia.”

"Yo entiendo que ustedes suman con dificultad, pero vayan y miren los números. Les cuento que la tasa de desempleo bajó a pesar de que aumentó la oferta, quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más de lo que aumentó la oferta. Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Pero que puedo esperar de ustedes si en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección".

