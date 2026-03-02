Tras la apertura de sesiones, Javier Milei cenó en Olivos con diputados y senadores de La Libertad Avanza + Seguir en









Luego del discurso en el Congreso, el mandatario se reunió con funcionarios del bloque político con el objetivo de realizar un agasajo por el apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias

Tras el discurso del presidente Javier Milei de este domingo que dio inicio a las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, el mandatario compartió una cena en la Quinta de Olivos con los diputados y senadores de La Libertad Avanza.

El objetivo del encuentro fue realizar un agasajo por el apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias y "alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente".

Asado en Olivos 1.jpeg El objetivo del encuentro es realizar un agasajo por el apoyo obtenido en las sesiones extraordinarias. Los antecedentes del asado de Javier Milei No es la primera vez que Milei utiliza la residencia presidencial para esto. El 17 de septiembre de 2024 el Presidente también invitó a legisladores a comer un asado, pero en aquella ocasión fue a los "87 héroes" que blindaron el veto de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados.

En esa oportunidad, cada uno de los invitados pagó por la cena. "El costo será de $20.000 por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito (no se aceptará pago en efectivo)", señaló el entonces vocero Manuel Adorni.

Además, Milei también había utilizado la Quinta de Olivos el pasado 22 de diciembre para degustar un asado con su gabinete. En dicha velada, el jefe de Estado realizó un balance del año y detalló la agenda de reformas.

En la cita estuvieron presentes, además de los ministros y secretarios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.