Tregua bonaerense en La Libertad Avanza entre las Fuerzas del Cielo y el sector de Karina Milei

Tensa calma en la interna. Mediación de Javier Milei y carrera por la sucesión de Axel Kicillof de cara a 2027.

Fumata blanca en La Libertad Avanza. Agustín Romo junto a Sebastián Pareja, Martín y Lule Menem este lunes en el Senado bomaerense.

Javier Milei debió interceder para sellar una frágil tregua en La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. La fricción entre el sector de Karina Milei y las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo se suavizó con la confirmación de Agustín Romo, brazo político del poderoso asesor presidencial, al frente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense.

El acuerdo incluyó la designación de Juan Osaba, ligado a Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en territorio bonaerense como vicepresidente tercero del cuerpo. Sin embargo, el reparto de cargos no alivia del todo la tensión ni la desconfianza cruzada. Ausente en el último congreso libertario montado por Pareja y su jefa en Mar del Plata, el cargo de jefe de bloque de LLA que logró retener Romo, a diferencia de las vicepresidencias, se remueve a sola firma. Y cerca de Romo, según confiaron a Ámbito, no descartan que la hermana del Presidente lo eyecte del cargo a futuro tras haberse quedado con la vice tercera a través de Osaba en la Legislatura bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1998150950284923219?s=20&partner=&hide_thread=false En la jura, estuvieron presentes Sebastián Pareja acompañado del Vicepresidente de @LLibertadAvanza @MenemMartin, @Lulemenem y los diputados provinciales @agustinromm y @JuanesOsaba. pic.twitter.com/TlTGmhIq99 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) December 8, 2025 Juras de La Libertad Avanza La tregua entre el sector de Pareja y Romo se escenificó el lunes durante la jura de los nuevos senadores bonaerense de la Libertad Avanza en la sesión preparatoria en La Plata. Allí estuvieron, además del titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, Martín y Lule Menem para asistir acompañar a los nuevos legisladores electos Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (primera sección), Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección), Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).

En la preparatoria se aprobaron además los pedidos de licencia solicitados por Gabriel Katopodis, quien seguirá desempeñándose como Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires; y del senador Diego Valenzuela. El bloque libertario del Senado es dirigido por Carlos Curestis, un dirigente de máxima confianza de Pareja y hasta último momento se había especulado con la posibilidad de que el karinsimo desplazara a Romo para reemplazarlo por Osaba o por Francisco Adorni en la jefatura de la Cámara de Diputados provincial.

Los candidatos de Karina Milei Romo, Daniel Parisini, conocido en redes como Gordo Dan, y la tropa digital de las Fuerzas del Cielo se enfrentaron de manera abierta a Pareja, presidente partidario de LLA en la provincia de Buenos Aires, tras la paliza que el peronismo le propinó al los candidatos libertarios de Karina Milei en seis de las ocho secciones electorales en los comicios desdoblados del 7 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_ramonvera/status/1981491723772842315?s=48&t=vQoWOU0XFBZ5r8nvum41CQ&partner=&hide_thread=false Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están pic.twitter.com/LYK9IBug7d — Ramon Vera (@_RamonVera) October 23, 2025 Las críticas apuntaron especialmente al casting de candidatos realizado por Karina y Pareja para conformar las listas que había marginado de las boletas a los integrantes de las Fuerzas del Cielo. Uno de los blancos de los cuestionamientos habían sido incluso dirigentes con pasado en el peronismo. del conurbano bonaerense, con pasado kirchnerista, como Ramón "el Nene" Vera, coordinador libertario de la primera sección electoral que reportaba directamente a Pareja. A ese escenario de tensión interna se suma la carrera por la sucesión de Axel Kicillof que tiene varios anotados en La Libertad Avanza. Diego Santilli quedó naturalmente posicionado luego de encabezar la boletas para las legislativas nacionales que logró revertir una diferencia de casi 14 puntos ante el peronismo. Pero el mismísimo Pareja tampoco renuncia a ser candidato a gobernador en 2027 mientras que el sector de Santiago Caputo aparece casi como árbitro de la disputa. También aparece en ese lote de pre candidatos Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador electo por la primera sección ahora en uso de licencia y quien en los próximos días podría asumir al frente de la Dirección de Migraciones bajo la orbita de la flamante Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gordodan_/status/1965489877317026075?s=48&t=vQoWOU0XFBZ5r8nvum41CQ&partner=&hide_thread=false Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no… — DAN (@GordoDan_) September 9, 2025 El 30 de noviembre en el hotel NH Provincial de Mar del Plata, Karina Milei, Pareja, Martín Menem y Lule Menem convocaron a toda la dirigencia bonaerense de La Libertad Avanza en un congreso titulado “Legislando el Futuro de la Provincia de Buenos Aires" con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, concejales y consejeros escolares, electos y en funciones, para encolumnar a la tropa bajo y aceitar la agenda parlamentaria del 2026. Pero no hubo enviados de la comandancia de las Fuerzas del Cielo.