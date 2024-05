Con la ley Bases como telón de fondo, los gobernadores patagónicos se reúnen hoy

Ignacio Torres apertura de sesiones (2).jpeg Télam

"Ahí hablé con quien preside la zona Centro que es Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) y quien preside el Norte Grande que es Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero) para terminar de redactar nuestros propios 10 puntos, elevarlos al Gobierno Nacional y que sea consensuada una agenda que necesita la Argentina", manifestó. Despachos santafesinos no reportaban mayores noticias respecto a la convocatoria. Pullaro viajó a Buenos Aires este martes para participar de reuniones con senadores sobre la ley Bases.

A grandes rasgos, la idea del dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) es presentar una contrapropuesta que sirva como carta de las provincias para condicionar al Gobierno. Tras el apoyo mayoritario a la ley Bases, los gobernadores no quieren darle un cheque en blanco a Javier Milei, sobre todo teniendo en cuenta los recientes episodios traumáticos entre los distritos y Nación, que marcaron a fuego el vínculo.

Desde el entorno del gobernador patagónico, sin embargo, relativizaron sus palabras. "El pacto está en preparación. Fue un título más que un anuncio", indicaron este martes ante la consulta de Ámbito. En paralelo, distintas administraciones del país aseguraron no haber acusado recibo de la convocatoria. "No tenemos nada", "no nos informaron de nada" y "el gobernador no participa" son algunos de los mensajes recabados por este medio en diálogo con gestiones de escuderías variopintas.

Gobernadores patagónicos, claves para la ley ómnibus

El nuevo encuentro entre los mandamases sureños reviste vital importancia para el Gobierno. Entre las seis provincias, nuclean a 18 senadores. Y no solo importa el número sino también la composición: Vidal, Figueroa y Weretilneck responden a fuerzas provincialistas, por lo que los votos de sus representantes en el Congreso son de vital importancia para las pretensiones libertarias. Todos ellos aportaron luces verdes en Diputados.

Similar escenario ocurre con "Nacho" Torres, quien apoyó al proyecto oficial en la Cámara baja. Por el contrario, Ziliotto y Melella, de Unión por la Patria (UP), encarnan el ala intransigente del espacio y sus senadores votarán en contra del texto.

Pese a la mejora en la relación que la el Gobierno y la región exhibió en las últimas semanas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias sigue siendo una piedra en el zapato. De hecho, los diputados de las seis provincias votaron en contra durante el tratamiento del paquete fiscal. Torres anticipó que los legisladores de las seis provincias seguirán el mismo camino en la Cámara alta.

Sucede que en esos distritos proliferan actividades como el petróleo, la minería y la pesca, que pagan algunos de los sueldos más elevados del país.