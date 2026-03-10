Guerra en Medio Oriente: Pablo Quirno confirmó que 420 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes + Seguir en









El operativo presentó un gran desafío debido a la cancelación de numerosos vuelos y a la apertura intermitente del espacio aéreo en Medio Oriente.

En total, 630 argentinos solicitaron asistencia en toda la zona de conflicto.

El canciller Pablo Quirno anunció que 420 argentinos lograron dejar Emiratos Árabes Unidos tras el estallido del conflicto entre Irán, EEUU e Israel. Este martes se sumaron 62 ciudadanos más a la lista de evacuados, quienes partieron en vuelos de Emirates hacia Buenos Aires y San Pablo para alejarse de la zona de guerra.

“Con estas salidas, ya son 420 los argentinos que han dejado EAU desde la reanudación parcial de las operaciones aéreas”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.

Gracias a un operativo coordinado entre el Gobierno y Emirates, ciudadanos argentinos varados por los ataques aéreos pudieron abandonar la región. La misión continúa bajo estrictos protocolos debido a la volatilidad logística y la constante reprogramación de vuelos en el área.

Así mismo, en las últimas horas, desde Cancillería se aseguró que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos y otros países de la zona continúa activo para facilitar el regreso de los argentinos “de la manera más rápida y segura posible”. En total, 630 argentinos solicitaron asistencia en toda la zona de conflicto.

argentinos en Emiratos árabes Todavía restan cientos de pasajeros por volver a la Argentina. JUSTIN TALLIS El reclamo de los diputados debido los argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos En medio del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente, un grupo de diputados de la oposición instó al Poder Ejecutivo a activar los protocolos de repatriación necesarios, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, para asistir a los ciudadanos argentinos varados en la región.

“El Estado argentino tiene la responsabilidad de proteger y asistir a sus ciudadanos en el exterior, particularmente en situaciones de crisis, conflictos armados o emergencias internacionales que comprometen su seguridad o su capacidad de desplazamiento”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz en un proyecto de resolución que firmaron legisladores de su bloque y de Encuentro Federal.