El Gobierno aplicó multas a Fate por no pagar sueldos y prorrogó la conciliación obligatoria

La empresa de neumáticos decidió cerrar su única fábrica el 18 de febrero, afectando alrededor de 900 empleados. La medida oficial se extiende por 5 días a partir del 11 de marzo. El sindicato pide la reapertura.

El Ministerio de Capital Humano anunció este martes que aplicará multas a la empresa Fate por no pagar los salarios de sus empleados durante la conciliación obligatoria vigente, la cual decidió extender por 5 días a partir del 11 de marzo. Las multas consisten en el 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

La decisión fue comunicada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , que además confirmó la apertura de un sumario contra la compañía por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero , en el marco del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) .

Según detalló el Gobierno, el incumplimiento constituye una violación de la conciliación obligatoria que había sido dictada previamente para encauzar la disputa entre la empresa y el gremio. En ese contexto, la autoridad laboral resolvió prorrogar la instancia conciliatoria por cinco días , con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones y evitar una escalada del conflicto.

Desde el Ministerio explicaron que la graduación de la sanción se definirá conforme al régimen general de infracciones laborales establecido en la Ley 25.212 , que contempla multas calculadas sobre el salario mínimo vigente y aplicadas por cada trabajador afectado por la irregularidad.

La extensión de la conciliación obligatoria busca, según el comunicado oficial, preservar el diálogo entre las partes y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales , en un escenario marcado por la paralización de la actividad en la planta de la empresa.

El conflicto se profundizó luego de que Fate cerrara su única fábrica el 18 de febrero, una decisión que impactó en alrededor de 900 trabajadores. Desde el sindicato reclaman que la compañía retome la producción y garantice el pago de los salarios, mientras continúan las negociaciones bajo la intervención de la cartera laboral.

La Justicia revocó la orden de desalojo del predio de FATE

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de San Isidro resolvió el lunes, revocar la orden de desalojo del predio de FATE, en el partido de San Fernando. Por unanimidad, la Sala II revocó la orden de lanzamiento dictada el 18 de febrero por el Juzgado de Garantías 4.

La resolución salió a raíz de la apelación del titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo. La orden de lanzamiento argumentaba que se trataba de un conflicto laboral, y no de una causa penal.

Al momento de resolver los jueces dictaminaron que es “un conflicto laboral en el marco del cual los operarios de la empresa Fate S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo. La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores.”

A su vez remarcaron que "la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso.”

La resolución también indica que un contexto en el que "aún no han finalizado las instancias de conciliación y negociación entre las partes en conflicto, resulta prematuro Como consecuencia de ello, al menos por el momento, corresponde revocar la decisión en crisis en cuanto ordena el inmediato desalojo" de la fábrica de neumáticos FATE.

“...Se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical, destinada a la defensa de la fuente de trabajo, y reconoce la autoridad que, tanto a nivel provincial como nacional, intervienen en la resolución del conflicto laboral".

Por su parte, SUTNA festejó y sacó pecho en un comunicado en redes sociales, tras la medida adoptada por la Justicia de San Isidro.

"Este revés judicial de alto impacto sobre la patronal de FATE, la única fabricante de neumáticos de camiones en el país, se inscribe en el marco de los distintos reclamos judiciales y administrativos que viene llevando adelante el SUTNA, ante el accionar pretendidamente impune de la patronal, como que se haga efectivo el pago de los salarios. En semejante lucha obrera, todo avance en favor de los trabajadores debe servir para redoblar los esfuerzos para que la lucha por la reapertura de la planta y la reincorporación de todos los trabajadores se consiga definitivamente" escribieron en Instagram.