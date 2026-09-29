Con la presencia de Horacio Rosatti, juraron dos nuevos jueces de la Cámara en lo Penal Económico + Agregar ámbito en









Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway se incorporaron al tribunal, que revisa causas por delitos tributarios, aduaneros y cambiarios. De la ceremonia también participó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Catania y Galván Greenway prestaron juramento ante Carolina Robiglio, en un acto al que asistieron Rosatti y autoridades del Ministerio de Justicia.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico sumó este martes a los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway, quienes prestaron juramento en una ceremonia a la que asistió Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Con las incorporaciones, el tribunal amplió su integración, hasta ahora limitada a Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

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Robiglio, presidenta de la Cámara, tomó juramento a los magistrados luego de la lectura de los decretos de designación. Primero fue el turno de Catania y después el de Galván Greenway. Ambos se desempeñaban como jueces de instrucción del mismo fuero.

En el estrado, junto con Rosatti y Hornos, estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el viceministro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola.

Una ceremonia en una sede en obras para implementar el sistema acusatorio La jura se desarrolló en la sala de audiencias de la planta baja del edificio de avenida de los Inmigrantes 1950, recientemente reacondicionada por el Consejo de la Magistratura. En esa sede, el organismo lleva adelante reformas edilicias e incorpora tecnología para la implementación del sistema acusatorio.

El acto reunió a magistrados, fiscales, abogados, funcionarios e integrantes del Consejo. Entre los asistentes estuvieron los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, también consejero, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y los camaristas federales Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Roberto Boico.

También participaron los jueces Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez De Giorgi; los magistrados del fuero penal económico Diego Amarante y Marcelo Aguinsky; la jueza de tribunal oral Karina Perilli y el excamarista Marcos Grabivker. Con las incorporaciones, el tribunal amplió su integración, hasta ahora limitada a Carolina Robiglio y Roberto Hornos. La presencia del Ministerio Público incluyó a los fiscales ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca y Mario Villar, además del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi. También asistió el juez de tribunal oral federal José Antonio Michilini. Por el Consejo de la Magistratura estuvieron las juezas Alejandra Provítola y Agustina Díaz Córdero. A ellas se sumaron el juez Juan Manuel Culotta y el abogado Alberto Biglieri, aspirantes a integrar el organismo. Qué causas revisa la Cámara en lo Penal Económico La Cámara revisa las causas que tramitan en los once juzgados del fuero penal económico de la ciudad de Buenos Aires, distribuidos entre las sedes de avenida de los Inmigrantes 1950 y Sarmiento 1118. Su competencia abarca investigaciones por evasión tributaria, contrabando de drogas y mercaderías, apropiaciones indebidas y operaciones cambiarias ilegales, entre otros delitos previstos en los regímenes penal tributario, aduanero y cambiario. Hasta la incorporación de Catania y Galván Greenway, esa tarea recaía únicamente en Robiglio y Hornos. Según recordaron empleados del tribunal durante la ceremonia, la anterior jura de un integrante de la Cámara había sido una década atrás.