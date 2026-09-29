ASACOP reunirá a más de 250 consultores para analizar el escenario electoral de 2027 + Agregar ámbito en









El décimo encuentro anual de la asociación se realizará el 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La agenda incluirá debates sobre opinión pública, inteligencia artificial y desinformación.

El encuentro de ASACOP se desarrollará durante dos jornadas en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) realizará su décimo encuentro anual el 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación prevista de más de 250 profesionales de todo el país. Bajo el nombre “2027: La Previa”, las jornadas estarán dedicadas al análisis del escenario político y los desafíos de las campañas de cara al próximo año electoral.

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La sede será la Casa de la Cultura de la Ciudad, en el antiguo edificio del diario La Prensa. Allí se desarrollarán debates e intercambios sobre estrategias electorales, comunicación política y herramientas para el trabajo de consultoría.

Una agenda que cruza elecciones, tecnología y gestión Entre los ejes del encuentro figuran la opinión pública, el comportamiento electoral y la comunicación gubernamental. También se abordarán la gestión de prensa, la desinformación y el uso de inteligencia artificial en la actividad política.

La propuesta reunirá a consultores de distintas regiones para compartir experiencias y discutir los desafíos de la profesión ante el calendario electoral de 2027.

En sus ediciones anteriores, el encuentro tuvo como sedes a Rosario, Bariloche, Mendoza, La Plata, Córdoba y Tucumán. Ese recorrido forma parte de la impronta federal que la asociación busca sostener mediante el intercambio entre profesionales de todo el país.

ASACOP fue creada en 2014 como una institución sin fines de lucro por especialistas de distintas disciplinas vinculadas con la consultoría política. Sus objetivos incluyen fortalecer la actividad, construir una comunidad profesional y ampliar el conocimiento público sobre las funciones y competencias del sector.