Consejo “buena onda”: plenario 2-J, reparto de comisiones y ternas narco

El Consejo también resolvió que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, clave para la propuesta de los candidatos a nuevos jueces, estará integrada por 12 miembros: cuatro abogados, tres jueces, dos diputados, dos académicos y el representante del Poder Ejecutivo. Regresa así la abogacía a estar representada en esa comisión clave. Era uno de los interrogantes. El siguiente fue fijar que todas las comisiones se regirán por la Ley anterior que se corresponde con el formato de 20, pero incluirá Reglamentación que fue creada luego.

La Comisión de Disciplina -escindida de Acusación- tendrá 10 miembros: 4 senadores, 4 jueces, 1 abogado y un académico. En tanto, la Comisión de Acusación tendrá 7 miembros (4 diputados, 2 abogados y un senador). Una se encargará de los procesos disciplinarios y otra de las cuestiones más graves. La de Administración Financiera constará de 12 miembros: 4 jueces, 3 senadores, 2 diputados, 1 abogado, 1 del Ejecutivo y 1 académico. Como se dijo, la de Reglamentación tendrá 2 jueces, 2 abogados, 2 legisladores, 1 diputado, 1 senador, 2 académicos y uno del Ejecutivo. Así quedó diseñada la fisonomía de cada una, pero a propuesta de Rosatti la idea será que los consejeros lleven propuestas consensuadas para establecer los nombres propios que ocuparán cada lugar, acomodándose en las sillas.

Justamente, Rosatti inauguró la reunión agradeciendo a los últimos dos presidentes en el antiguo formato, el abogado Diego Molea y el camarista federal de San Martín Alberto Lugones, “por llevar adelante los procesos para lograr la integración” del Consejo. Las autoridades de cada comisión, así como la vicepresidencia del Consejo, quedaron para resolver en el plenario del próximo jueves.

Rosatti hizo hincapié, y el resto de los consejeros los acompañó, en “el compromiso de continuar trabajando en agendas vinculadas a la transparencia y la perspectiva de género en materia judicial”. De los intercambios de ayer, estuvo muy activa en las propuestas la diputada peronista Graciela Camaño y hubo buena recepción con el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustrarroz y con el debutante Martín Doñate. Varios consejeros -habitués del off the record- mantuvieron ayer prudencial silencio a la expectativa de cómo se desarrollarán las interacciones. Un dato no menor: la presencialidad de los consejeros en los plenarios será una regla inamovible.