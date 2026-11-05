Consejo de la Magistratura: juraron los tres nuevos representantes de los jueces + Agregar ámbito en









Marcelo Luis Gallo Tagle, Gabriela Alejandra Vázquez y Paula Andrea Castro asumieron sus funciones en el organismo tras prestar juramento ante Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia.

Asumieron tres nuevos jueces en el Consejo de la Magistratura.

Los jueces Marcelo Luis Gallo Tagle, Gabriela Alejandra Vázquez y Paula Andrea Castro se incorporaron este jueves al Consejo de la Magistratura de la Nación, luego de prestar juramento ante las autoridades de la Corte Suprema. El acto estuvo encabezado por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal y del organismo, junto con los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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La ceremonia se realizó en el Salón Bermejo del Palacio de Justicia y formalizó la llegada de los tres magistrados como representantes del estamento judicial. Su incorporación se concretó de acuerdo con lo dispuesto en la Acordada 33/2026 de la Corte Suprema.

Gallo Tagle, Vázquez y Castro asumieron como representantes judiciales en el Consejo de la Magistratura, tras prestar juramento ante las autoridades de la Corte Suprema. Los nuevos consejeros tendrán participación en un organismo clave para el funcionamiento del Poder Judicial. Entre sus principales responsabilidades se encuentran organizar los concursos para cubrir vacantes en los tribunales, evaluar a los postulantes y elaborar las ternas que luego son enviadas al Poder Ejecutivo para la designación de jueces. También interviene en los procesos disciplinarios y en la eventual acusación de magistrados.

Presencia de autoridades judiciales y funcionarios nacionales en la ceremonia El acto contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, además de distintos integrantes del Consejo de la Magistratura, entre ellos Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, Vanesa Siley, César Grau, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez y Santiago Viola.

También participaron el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, y el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller. La ceremonia reunió, además, a representantes del Congreso, funcionarios de la Corte Suprema y allegados a los nuevos integrantes.

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