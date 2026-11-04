Antes del recambio del Consejo de la Magistratura, avanzaron con 71 ternas para cubrir vacantes en la Justicia

La Corte Suprema tomará juramento este jueves a los nuevos representantes del estamento de los jueces, mientras que en las últimas horas también llegó la notificación para avanzar con la jura de los consejeros que representan a los abogados.

Archivo. La Comisión de Selección aprobó 71 ternas antes de la renovación del Consejo de la Magistratura.

La Comisión de Selección avanzó con la integración de ternas para cubrir cargos en juzgados y cámaras de distintos fueros y jurisdicciones del país. Entre los puestos pendientes figuran el juzgado federal electoral de Santa Fe, cinco cargos en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y vacantes en los fueros de familia y de la seguridad social .

A pocos días de la renovación de los integrantes del Consejo de la Magistratura , la Comisión de Selección aprobó en sus últimas reuniones un total de 71 ternas que involucran a 296 postulantes y que buscan dar respuesta a una parte importante del problema de las vacantes en el Poder Judicial.

El relevamiento comprende concursos para cubrir cargos en distintos tribunales del país, algunos de los cuales llevan varios años sin resolverse. El más antiguo se inició en octubre de 2019 y apunta a cubrir tres puestos en las salas I, II y III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Así se desprende de un relevamiento hecho entre las ternas votadas en las últimas reuniones de la comisión de Selección, que encabeza la abogada Fernanda Vázquez, y que integran los diputados Gonzalo Gabriel Roca y Vanesa Siley, los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los abogados, Alberto Maques, Jimena De la Torre y Cesar Grau, los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola.

Otro de los concursos más demorados comenzó en abril de 2020 y busca completar dos vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en las salas III y V. A esos cargos se sumaron otros tres, correspondientes a las salas I, III y V, a través de un concurso iniciado en 2024.

Las ternas fueron votadas por la Comisión de Selección, que preside la abogada Fernanda Vázquez y está integrada por diputados, jueces, abogados, académicos y el representante del Poder Ejecutivo.

La noticia se conoce en medio del proceso de renovación del organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.

Este jueves, la Corte Suprema tomará juramento a los nuevos representantes del estamento de los jueces, mientras que en las últimas horas también llegó la notificación para avanzar con la jura de los consejeros que representan a los abogados. Aún se aguardan definiciones respecto de los representantes de las cámaras de Diputados y Senadores.

El próximo Consejo comenzará a funcionar el 18 de noviembre y estará encabezado por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los cargos que buscan cubrir

Entre los concursos aprobados se encuentran ternas para juzgados federales de distintas jurisdicciones: el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe, con competencia electoral; el Juzgado Federal N.º 3 de Morón; el Juzgado Federal N.º 1 de Tartagal y el Juzgado Federal N.º 1 de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. También se avanzó con dos cargos en Córdoba, correspondientes a las jurisdicciones de Villa María y San Francisco.

En cuanto a las cámaras federales, se aprobaron ternas para tres vacantes en la Cámara Federal de La Plata, dos en la Cámara Federal de Rosario —salas A y B—, una en la Cámara de Comodoro Rivadavia, en Chubut, y otra en la Cámara de Posadas, en Misiones.

También se definieron postulantes para cubrir un cargo en la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ese tribunal había llegado a contar con apenas dos integrantes hasta septiembre pasado, cuando se concretó la jura de dos nuevos jueces.

La lista incluye, además, cargos en distintos tribunales orales. Se aprobaron ternas para tres vacantes en el Tribunal Oral Federal de Corrientes; dos en los Tribunales Orales Federales N.º 1 y N.º 2 de La Plata; tres en Salta —dos para el TOF N.º 1 y uno para el TOF N.º 2—; una en Tucumán y otra en La Pampa.

A su vez, se avanzó con dos cargos en los Tribunales Orales en lo Penal Económico N.º 2 y N.º 3 de la Capital Federal.

Otro de los fueros alcanzados es el de la seguridad social, que concentra una importante cantidad de reclamos vinculados con jubilaciones y pensiones. Allí, la Comisión de Selección aprobó ternas para cubrir cuatro vacantes en juzgados de primera instancia.

Por último, se avanzó con concursos para cubrir 16 cargos en juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil, correspondientes a procesos iniciados en 2021 y 2024, y otros diez puestos en juzgados nacionales de Familia, algunos de ellos mediante concursos anticipados.

También se integraron ternas para cuatro juzgados nacionales en lo Comercial y ocho del fuero nacional en lo Criminal y Correccional, a través de concursos anticipados. La nómina se completa con dos cargos en juzgados de Ejecución Penal, que tienen a su cargo el control del cumplimiento de las condenas impuestas por distintos delitos.

La aprobación de estas 71 ternas representa un avance en el proceso de cobertura de cargos judiciales, aunque todavía resta que el Consejo de la Magistratura complete las instancias correspondientes para que los candidatos puedan llegar a los acuerdos necesarios y, finalmente, ocupar los puestos vacantes.