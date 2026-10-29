El Consejo de la Magistratura destituyó al juez Gastón Salmain

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad remover al magistrado federal de Rosario por ocultar que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002. En paralelo, continúa procesado en una causa por presuntas coimas, aunque el jury desestimó ese cargo por encontrarse bajo investigación penal.

El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad destituir al juez federal de Rosario Gastón Salmain por haber omitido informar que había sido cesanteado del Poder Judicial cuando se postuló para ocupar cargos judiciales. En cambio, desestimó el cargo vinculado con el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones judiciales, debido a que esa investigación penal continúa en trámite.

La decisión se conoció este jueves y se basó en que Salmain omitió declarar sus antecedentes disciplinarios en los 33 concursos en los que se inscribió. Según el veredicto, los formularios tenían carácter de declaración jurada y el reglamento exigía informar tanto la cesantía como los motivos de su desvinculación.

El tribunal consideró que el magistrado incurrió en una grave inconducta ética al seleccionar qué información declarar y cuál ocultar. La destitución se resolvió después de que el Consejo de la Magistratura suspendiera al juez y remitiera su caso al Jurado de Enjuiciamiento.

Salmain había asumido como juez federal en Rosario en mayo de 2023. Su salida del Poder Judicial se remontaba a 2002, cuando la Corte Suprema dispuso su cesantía tras una investigación por un intento de manipulación de expedientes judiciales.

De acuerdo con los antecedentes analizados durante el juicio político, cuando trabajaba en el Poder Judicial, Salmain le había propuesto a una empleada de la mesa de entradas de la Cámara de la Seguridad Social alterar el sorteo de causas para que determinados expedientes fueran asignados al juzgado en el que se desempeñaba. La maniobra habría beneficiado al estudio jurídico en el que trabajaba en paralelo.

La empleada denunció el hecho ante sus superiores. Salmain fue procesado en una causa penal y accedió a una suspensión del juicio a prueba, que incluyó tareas comunitarias en el Jardín Botánico. Posteriormente, la Corte Suprema resolvió su cesantía.

La causa penal por presuntas coimas

El jury también evaluó la situación de Salmain en la denominada causa Attila, en la que está procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Sin embargo, el tribunal no avanzó con la destitución por ese capítulo, dado que la investigación penal sigue abierta.

La causa investiga una presunta maniobra para favorecer a un fideicomiso mediante la liberación de unos 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024. La acusación sostiene que el juez habría recibido una coima de 200.000 dólares a cambio de intervenir en el expediente.

El empresario Fernando Whpei, señalado como beneficiario de la maniobra, declaró como arrepentido en la investigación que también involucra al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. En el expediente, además, fue procesado un intermediario vinculado con el ámbito judicial.