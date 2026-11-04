El pedido especial del Vaticano al gobierno de Córdoba antes de la visita de León XIV

El ministro provincial de Vinculación y Gestión Institucional Miguel Siciliano detalló el diálogo que mantuvo con la Santa Sede. En Córdoba esperan multitudinaria misa que se realizará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Así lo confirmó el ministro provincial de Vinculación y Gestión Institucional mientras avanzan los trabajos para la multitudinaria misa.

El Vaticano le hizo un pedido especial a la provincia de Córdoba de cara a la visita del papa León XIV , que pasará por distintos puntos de la Argentina entre el próximo 8 y 11 de noviembre. Desde la Santa Sede, le transmitieron a las autoridades provinciales que permitan que el Pontífice pueda acercarse a los fieles durante su recorrido en el Papamóvil .

En diálogo con el medio local, Siciliano explicó que uno de los objetivos es garantizar que quienes asistan puedan ver al Papa , incluso desde los sectores más alejados del predio. En ese sentido, el Pontífice “recorrerá en el Papamóvil los cuadrantes" y el Vaticano "pidió que tenga contacto con la gente”.

La celebración contará con una infraestructura especialmente preparada, ya que el espacio estará dividido en 58 cuadrantes, cada uno con capacidad para entre 12.000 y 14.000 personas. Según detalló Siciliano, cada sector tendrá una pantalla para seguir la ceremonia. En total, se instalarán 7.000 metros cuadrados de pantallas LED.

Siciliano explicó que uno de los objetivos es garantizar que quienes asistan puedan ver al Papa, incluso desde los sectores más alejados.

Además, se preparan accesos de hasta 450 metros de ancho para facilitar el ingreso de los asistentes y se están enterrando 12 kilómetros de cables de fibra óptica para garantizar la conectividad.

El papa León XIV recibirá un poncho artesanal en Córdoba: quién lo confeccionó y cuál es el motivo

En el marco de su visita a la Argentina, el papa León XIV recibirá un poncho artesanal confeccionado en Córdoba, una prenda que combina técnicas ancestrales de tejido, tintes naturales y símbolos vinculados con la identidad de los pueblos originarios de la provincia. El obsequio fue realizado por Erick Rojas, un joven pastor y artesano perteneciente a la comunidad indígena La Unión, ubicada en el departamento de Pocho.

La iniciativa surgió por un encargo del gobernador cordobés, Martín Llaryora, quien solicitó la elaboración del poncho varios meses atrás, incluso antes de que el Vaticano confirmara oficialmente la visita del Santo Padre.

El trabajo quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales, donde se observa al artesano durante las distintas etapas de confección de la prenda, desde la preparación de la lana hasta su tejido mediante un telar tradicional.

El poncho será entregado al pontífice durante su paso por Córdoba y busca representar no solamente la producción artesanal de la provincia, sino también las tradiciones culturales y los conocimientos transmitidos entre generaciones.