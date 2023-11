Convocatoria urgente: la CNE citó a apoderados de Massa y Milei para "preservar convivencia democrática"

La Cámara Nacional Electoral (CNE) , uno de los entes organizadores de los comicios en todo el territorio, convocó de urgencia para este sábado a los apoderados de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) , a pocas horas de las últimas elecciones , en el marco del balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei , para "preservar convivencia democrática".

milei massa

Ante la Justicia, LLA reconoció que no tiene pruebas para denunciar un fraude electoral

Uno de los apoderados de La Libertad Avanza, Santiago Viola, retrocedió en las acusaciones de fraude sobre las elecciones generales desarrolladas por seguidores, dirigentes y el propio candidato presidencial, Javier Milei, y aseguró que no existió una denuncia formal: "No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia. Únicamente queremos extremar los recaudos".

Viola, en sus dichos, explicó la ausencia de Karina Milei ante la citación de la Justicia y retrocedió en su intento de denunciar fraude electoral. "Sin perjuicio de ello, quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremaran los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad", aclaró.

La Justicia Electoral exhortó en los últimos días a LLA a responsabilizarse por un eventual faltante de boletas el día de la elección: las autoridades judiciales, tanto en Provincia como en Ciudad de Buenos Aires, señalaron que el espacio libertario entregó entre 100 y 150 papeles en 10.000 paquetes, número muy alejado de lo requerido por los organismos electorales.