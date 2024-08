Coparticipación: Luis Caputo pegó faltazo a la audiencia con la Ciudad, no hubo acuerdo y sigue el conflicto

Luis Caputo no asistió a la convocatoria de la Corte Suprema.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y, sin la presencia de Luis Caputo, aseguró que no se llegó a un acuerdo para que el Gobierno transfiera la totalidad de la coparticipación y cumpla con el fallo de la Corte Suprema.

Luego de la reunión, el mandatario porteño expresó: "Tuvimos una reunión, yo la considero una reunión relevante e importante para las instituciones de la República . Yo agradezco la convocatoria de la Corte para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo. Nosotros seguimos reclamando que el gobierno nacional cumpla con la cautelar".

En declaraciones a la prensa, Jorge Macri reveló que, en la reunión, "cada parte expuso sus posturas, pero desgraciadamente no tuvimos acuerdo. Son varias las discusiones. Nación decidió a partir de la primera semana de agosto empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte".

Y agregó: "La Corte le ordena al Gobierno Nacional cumplir con el 2,95 y además por goteo. Eso no se está cumpliendo y no es un dato menor porque para nosotros en una República...cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central. Hacia el espíritu de la República, de independencia de poderes".

Jorge Macri Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Relanzamiento PRO 13.jpg Coparticipación: las críticas de la gestión porteña hacia el Poder EJecutivo. Mariano Fuchila

En la misma línea, el dirigente porteño aseguró que "no estamos discutiendo solamente dinero. ¿Por qué es importante la forma en la que algo se paga? Porque hace al espíritu republicano y federal de nuestro país. Hasta donde yo tengo memoria, cada vez que la corte tomó postura, esa postura se respetó. Es la salvaguarda de la república, es la salvaguarda de lo federal".

"Cada vez que me convoque la corte, voy a venir. Vinimos con dos abogados. El gobierno nacional vino con un equipo muy grande. No sé por qué no vino el ministro. Hubiera sido mejor que esté, pero debe haber tenido sus razones. Hay que preguntárselas a ellos", señaló con relación al faltazo del ministro de Economía.

La respuesta del Gobierno

En la Audiencia con el Gobierno de la Ciudad quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el Fallo de la Corte (2,95% de la coparticipación) y que aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que la Nación lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario.

Por su parte, en la reunión, la Nación manifestó su desacuerdo con el cálculo del 2,95, ya que sostiene que ese porcentaje debería ser sustancialmente menor. En conclusión, la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte, a pesar de que sus propios cálculos difieren con los del fallo.

El pedido de embargo de Del Gaiso

"La Corte Suprema debe embargar de inmediato las cuentas de Nación y devolverle la plata robada a los porteños”, señaló el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, que pidió que el pago de la coparticipación se cumpla por goteo diario y automático, y no semanal y discrecional. Luego de otra reunión frustrada, ambas partes tienen 10 días para justificar sus posturas.

“Ahora la Corte Suprema debe embargar de inmediato las cuentas de Nación por no cumplir con su propio fallo y devolverle la plata robada a los porteños”, agregó.

Los funcionarios de la Ciudad, encabezados por el jefe de Gobierno Jorge Macri, y los de Nación (estuvo ausente el ministro de Economía Luis Caputo) no consiguieron acercar posiciones en torno a la forma de pago de los recursos de coparticipación, a pesar del fallo de la Corte Suprema.

El gobierno porteño pide que el aumento del 1,4 % al 2,95 % se realice de forma automática y a través del goteo diario que ejecuta el Banco Nación para enviarle los fondos coparticipables a las provincias. Por ahora se realiza en forma semanal y discrecional.

Desde 2022 la deuda mensual de Nación con la Ciudad suma 90 mil millones de pesos, y el acumulado llega a los 4.8 billones de pesos. “No debe ser nada lindo para la Corte Suprema que Nación no respete su fallo”, puntualizó Del Gaiso, integrante del frente Vamos por Más. Ahora el máximo tribunal le dio diez días al Gobierno nacional para que argumente por qué no aplica la metodología del goteo diario. La Ciudad también elaborará un escrito para justificar su postura.