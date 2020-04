Corte extiende feria judicial sin cambios para AMBA

Del mismo modo, los jueces del alto tribunal encomendaron a los distintos tribunales nacionales y federales que designen sus autoridades de feria, siguiendo el mecanismo que se establece en cada feria judicial ordinaria. También reiteraron “la necesidad de habilitación del trabajo desde los lugares de aislamiento, para que los magistrados, funcionarios y empleados que presten servicios de manera presencial en los tribunales y dependencias, puedan seguir realizando tareas de forma remota”. Por ello, no existen modificaciones en el área AMBA respecto a la actividad en tribunales, algo que venía siendo reclamado por los abogados pero que no encuentra sustento en el alto tránsito que podría haber en la zona. La Corte reiteró que los asuntos comprendidos en la feria siguen siendo los que no admitan demora, relacionadas con detenciones, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública (con los que se sanciona a quienes infrinjan dos artículos del Código Penal), delitos migratorios, interrupción de comunicaciones, aprovechamiento de calamidad, habeas corpus y delitos contra la seguridad pública, amparos de salud, entre otros.