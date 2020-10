Rechazan idea de ampliar número de Corte "en comisión"

Fuentes ligadas al Consejo aseguraron que “jamás” echarían mano (ni como sugerencia, siquiera) del artículo 99 de la Constitución que faculta al Poder Ejecutivo a nominar durante el período de receso del Senado a jueces “en comisión”, algo que está discutido si alcanzaría o no a miembros de la Corte. Desde el Consejo consultivo indicaron a este diario que el tema de la Corte no se abordó en el pleno todavía de manera grupal y que más allá de los papeles de trabajo o la posición que cada jurista podría tener no se trazaron diagnósticos respecto a la situación de la Corte. Y que se ceñirían a lo que estableció el decreto de creación del Consejo Consultivo. Sin embargo, otras voces coincidieron en señalar que toda la coyuntura está atravesada por una creciente tensión entre el oficialismo y el máximo Tribunal por el fallo de fondo respecto a los jueces trasladados.