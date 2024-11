Cristian Ritondo aseguró que el Congreso "ha perdido la lógica de buscar consenso y diálogo"

Además, Ritondo pidió el apoyo explícito al proyecto de Ficha Limpia, luego de que la propuesta no obtuviera el quorum necesario para tratarse la semana pasada. " La verdad es que Ficha Limpia tiene que ver con las banderas históricas que el PRO y Juntos por el Cambio han levantado desde que éramos gobierno".

En una entrevista con TN, Ritondo se refirió a los altos niveles de violencia que se viven en los distintos ámbitos de la política y aseguró que esta dinámica ya llegó al Poder Legislativo: “ Uno lo ve en algunos debates en el Congreso , básicamente en las comisiones y muchos legisladores no respetan el funcionamiento, no respetan el tiempo de la palabra, en como dirigirse, y eso violenta ”, aseguró.

En cuanto a la semana maratónica que afronta el Congreso, el diputado pidió a sus colegas que apoyen el proyecto de Ficha Limpia, que no pudo ser tratado la semana pasada por no obtener el quorum necesario en la Cámara baja. "No es dirigido a nadie. Hacete cargo, pero la verdad es que Ficha Limpia tiene que ver con las banderas históricas que el PRO y Juntos por el Cambio han levantado desde que éramos gobierno”.

Cómo continuará la semana de debates en el Congreso

Miércoles: debate sobre ludopatía

Diputados debatirá este miércoles el proyecto que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar. La convocatoria fue realizada para las 12.

En detalle, los legisladores decidieron avanzar en una ley para limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el sponsoreo de equipos de fútbol. La propuesta surge ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes.

Otro punto central es que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea. El debate se realizará en medio de una fuerte presión de las empresas de apuestas para que no se trate esa iniciativa, según denunció la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade.

Jueves: Ficha Limpia y Juicio en Ausencia

El plato fuerte de la semana legislativa será el jueves a las 10 de la mañana: el oficialismo, el PRO y la UCR buscarán sancionar el el proyecto de ley que permite el juicio en ausencia en delitos graves de lesa humanidad para aquellos imputados que se hayan fugado o no se encuentren en el país, tal como sucede con los iraníes acusados por el atentado a la sede de la AMIA.

La del jueves será la última sesión del primer período ordinario del gobierno de Javier Milei. Allí la Libertad Avanza y los dialoguistas insistirán en el debate del proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados en segunda instancia poder ser candidatos en las elecciones nacionales, una normativa que tiene como principal apuntada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La administración libertaria, junto a sus aliados, había intentando aprobar Ficha Limpia el miércoles pasado, pero la sesión fracasó porque les faltó un diputado para llevar al quórum de 129 legisladores; ahora sumó al temario el juicio en ausencia. El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado.

Según la legislación actual, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. El dictamen de mayoría plantea como estándar mínimo para la inhabilitación electoral el principio de doble conforme, es decir, la condena en segunda instancia.

En detalle, el proyecto abarca: delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.