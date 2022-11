Coro Kirchnerista pide "Cristina presidenta"

La senadora por el Frente de Todos, Giuliana Di Tullio aseguró estar convencida que la vicepresidenta, Cristina de Kirchner será candidata a presidente en 2023 y se mostró nuevamente crítica a la figura del Alberto Fernández.

“A veces compañeros me dicen que le pego (al Presidente). Todo lo contrario. Lo único que dije es que me gustaría saber, más allá de que estoy segura de que Cristina va a ser candidata y lo espero, por qué quiere ser candidato”, explicó la senadora según reproduce Pagina 12.

En ese tren finalizó diciendo que Alberto Fernández es “el único que se ha expresado en ese sentido. Yo no soy censora de ningún candidato. Es legítimo que lo exprese. No se me ocurre decir que no puede ser candidato. Lo único que quiero saber es para qué quiere serlo”.

En el mismo sentido, el diputado Leopoldo Moreau lanzó días atrás luego del acto de la vice en Pilar: "Tengo la convicción de que Cristina debe ser candidata". "Tenemos una gran oportunidad a futuro, pero llegó de quien la administra". "Estamos muy contentos porque Cristina dijo lo que todos esperábamos: que va a hacer lo que tenga que hacer", completó.

El jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco consideró -en apoyo a una eventual candidatura de Cristina-, que es "el mejor cuadro político que tiene la Argentina".

"El 2 de julio de 2021 me preguntaron si Cristina podía ser candidata y dije 'mil veces candidata a lo que quiera', que es lo que sigo pensando como buen kirchnerista. Es el mejor cuadro político que tiene la Argentina, es la única estadista que tiene la Argentina", dijo en declaraciones radiales.

Por último, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, se refirió al acto por el Día de la Militancia y destacó "el entusiasmo que genera la figura" de la vicepresidenta.

"Estamos recorriendo las unidades básicas, conversando con compañeros y compañeras y vemos, como nunca, el entusiasmo que genera la figura de Cristina", subrayó. "Es algo importante" a destacar "la valentía que demuestra Cristina", ya que "hace poco la quisieron matar, le quisieron volar la cabeza delante de la gente que la quiere" y "ahora ella se va a parar en un estadio a hablarle a más de 60.000 personas".