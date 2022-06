Reencuentro Alberto-Cristina: del reclamo público al detrás de escena en Tecnópolis

En el acto, la titular del Senado exigió "pecho y coraje ante la adversidad" y recomendó que "el que quiera gobernar sin tensiones ni conflictos se postule para la presidencia de Suiza". Casi al cierre de su alocución, llegó el reclamo público a su compañero de fórmula: "Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada".