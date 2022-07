Cristina redobla, Alberto se sube y el oficialismo azuza plan “proscripción”

“Pepín”

“Ayer el periodista @VHMok (la cuenta de Víctor Hugo Morales) señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: ‘el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay’”, escribió Fernández de Kirchner. En ese sentido, manifestó: “Tiene razón, me había olvidado de esto”. La vicepresidenta replicó con su tuit un video donde aparece el expresidente Mauricio Macri entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann en el canal La Nación+, en el que el periodista pregunta “quién fue el responsable del decreto para nombrar dos miembros de la Corte Suprema, de esa barbaridad jurídica?”.

“Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí”, responde Macri en el video difundido por la vicepresidenta. Un día antes, Cristina criticó en forma severa a la Corte y manifestó que hay “un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, lo que coloca “a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.

Impedir candidatura

En esa oportunidad, denunció que “ya tienen escrita” y “hasta firmada” la condena en su contra en el juicio “Vialidad”, luego del “prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos” con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa por presuntas anomalías en la obra pública. Esa tesis se complementa con algunas voces del oficialismo y de funcionarios del Gobierno como el ministro de Justicia Martín Soria que señalaron la posibilidad de que el objetivo sea inhabilitar a Cristina de Kirchner para una eventual candidatura atando ese impedimento a una eventual condena en la causa Vialidad, cuyo veredicto está previsto para fin de año. En off y en on, el kirchnerismo apuntala esa idea sobre la cual gira la explicación acerca del duro cuestionamiento que ejerció la vice sobre el “nuevo-viejo” enemigo que representa la Corte.

Presidencial

Más temprano, el presidente Alberto Fernández avaló la ofensiva de Cristina a la Corte y advirtió que la Argentina necesita una “reforma profunda y democrática” porque el sistema judicial “está deslegitimado”. “He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, escribió el Presidente. En la misma línea, en un hilo de tweets, el mandatario agregó: “Cuando quise reformar la Justicia Federal, algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”.

Justicia federal

“Pueden hablar de las formas y del vídeo de Cristina, pero no dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”, sentenció. El mandatario sostuvo: “He repetido una y mil veces que debemos reconstruir la Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la CSJN y ese es un problema que a todos debe preocuparnos”.

“La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”, enfatizó.