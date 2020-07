Cruces por traslados de jueces empoderan a Camaño en Consejo

Camaño criticó las decisiones que tomó el Consejo durante el gobierno anterior, aunque advirtió: “Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie. No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”. Su voto vale “doble” en términos políticos ahora para establecer qué destino tiene ese listado. El tema se trataría el jueves próximo en la Comisión de Selección.