Cuadernos de Centeno: juez quiere identificar quien tuvo los documentos originales 

La decisión se tomó el 3 de noviembre pasado, en el marco de una denuncia por supuesto encubrimiento contra quien tenía en su poder los presuntos originales de esos cuadernos en octubre de 2019, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por supuesto pago de sobornos y asociación ilícita derivada de esos escritos, explicaron fuentes judiciales. El Municipio ya respondió al oficio judicial e informó que no cuenta con filmaciones en esa zona, precisaron las fuentes.

En su resolución, Martínez De Giorgi pidió al "Municipio de Vicente López que tenga a bien informar las cámaras de seguridad que se encuentren instaladas dentro del cuadrante conformado por las avenidas General Paz, Maipú, Julio Argentino Roca y el Río de La Plata y en tal caso remita las filmaciones del 22 de octubre de 2019 entre las 1830 y las 20", según el texto al que tuvo acceso Télam.

El magistrado rechazó ordenar un "estudio pericial dactiloscópico" sobre esos originales que el periodista Diego Cabot entregó a la Justicia para hallar "huellas de los presuntos responsables del ocultamiento de los cuadernos", como había pedido en su denuncia el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del empresario Néstor Otero, uno de los procesados en la causa por los cuadernos.

Cabot declaró como testigo tras la denuncia presentada por Otero y refirió el día y el lugar donde se encontró con la persona que se los dio, explicaron fuentes del caso.

"Me gustaría hacer énfasis en que con la interposición de la presente denuncia no se busca afectar la garantía constitucional de los periodistas de no revelar sus fuentes, ya que está claro que las fuentes de información periodística representan el manantial necesario para el normal funcionamiento de la prensa, esta no es una denuncia enderezada en contra del periodista", sostuvo en el escrito de denuncia el abogado Fragueiro Frías.

En la investigación del caso cuadernos están procesados y enviados a juicio oral la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno como Julio De Vido, el arrepentido Centeno y empresarios como Otero, Juan Chediak, Angelo Calcaterra, Gerardo Ferreyera y Carlos Wagner, entre otros.

La Cámara Federal de Casación rechazó en las últimas recursos contra la validez de los dichos de 31 arrepentidos del caso y, ahora, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.