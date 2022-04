Cuadernos: empresario denuncia maniobra para detenerlo y quedarse con su empresa

El caso cuadernos fue motorizado por el entonces juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli durante el gobierno de Mauricio Macri. Está elevado a juicio aún sin una fecha. Ahora se conoció un informe grafológico que se realizó sobre copias digitales, (que no son fotocopias) y no sobre los originales de los cuadernos que continúan reservados en el Tribunal Oral Federal 7, sin ser peritados hasta la fecha por los profesionales del Cuerpo de Peritos de la Policía Federal, pese a los pedidos de la defensa del empresario y ex presidente de Albanesi SA, Armando Loson.