¿Cuál es el sueldo del presidente en Argentina?

Javier Milei no podrá tener otro trabajo durante el cumplimiento de sus funciones.

Javier Milei fue electo como Jefe de Estado en Argentina tras los resultados del balotaje presidencial que lo enfrentó a Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UP) y ministro de Economía. En este contexto, ¿cuál es el sueldo que percibirá Javier Milei en su calidad de presidente ?

Sin embargo, todavía no se conoce una postura clara sobre qué hará Milei con sus ingresos como nuevo presidente.

Mientras esté en sus funciones, el presidente electo no puede percibir otros ingresos ni puede tener otro empleo. Según especifica el artículo 92 de la Constitución Nacional, "el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna".

Milei.jpg El libertario aún no aclaró qué hará con sus ingresos como mandatario. Télam

Qué hará Javier Milei con su sueldo de presidente

Desde que asumió como diputado, el ahora presidente electo Javier Milei sorteó su dieta como legislador, es decir su salario, mes a mes. Ahora surgió la duda de lo que hará con su ingreso como jefe de Estado y respondió sobre esa cuestión durante una de las tantas entrevistas que dio en sus primeras 24 horas desde el triunfo en el balotaje.

Consultado sobre si pensaba sortear o donar su ingreso como presidente, Milei dijo que debería analizar su modo de subsistencia ya que como mandatario no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", dijo Milei. Durante sus cerca de 2 años como legislador, el libertario sorteó su ingreso, cuyo montó en el último mes superó el millón de pesos.