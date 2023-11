¿Qué hará Javier Milei con su sueldo de Presidente?

Consultado sobre si pensaba sortear o donar su ingreso como presidente, Milei dijo que debería analizar su modo de subsistencia ya que como mandatario no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", dijo Milei. Durante sus cerca de 2 años como legislador, el libertario sorteó su ingreso, cuyo montó en el último mes superó el millón de pesos.