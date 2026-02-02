El presidente Javier Milei viajará a Florida, Estados Unidos, el martes 10 de febrero, donde participará como invitado de honor en una reunión en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach.
Javier Milei vuelve a Estados Unidos y podría reunirse con Donald Trump en Mar-a-Lago
El Presidente viajará a Florida como invitado de honor a un evento en la residencia del expresidente estadounidense. La visita busca reforzar el vínculo político y proyectar a la Argentina en el tablero internacional.
La visita busca fortalecer la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos, en el marco de la reciente incorporación de nuestro país al Board of Peace, un organismo creado por Trump para intervenir en zonas de conflicto como la Franja de Gaza.
En Mar-a-Lago, Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala, organizada por Latino Wall Street, donde se espera que ratifique públicamente la sintonía con Trump y con parte del sector empresarial internacional.
Medios internacionales interpretan esta gira como un movimiento para consolidar la posición del Presidente argentino como aliado cercano al gobierno estadounidense, aprovechando la sintonía ideológica y la exposición que vienen teniendo ambos mandatarios en eventos globales como el Foro de Davos.
Javier Milei y Donald Trump, un último encuentro en Davos
El último encuentro entre Javier Milei y Donald Trump tuvo como eje el llamado Consejo de Paz, una mesa informal impulsada por el expresidente estadounidense para discutir escenarios de conflicto global y salidas diplomáticas por fuera de los organismos multilaterales clásicos.
La participación de la Argentina fue leída como un gesto político más que como un movimiento con efectos inmediatos. Milei se mostró cómodo en ese espacio, alineado con una mirada que cuestiona el rol de los organismos internacionales tradicionales y promueve acuerdos directos entre líderes.
El Consejo de Paz, más que una estructura formal, funciona como una señal. Para Milei, el beneficio no pasa tanto por los resultados concretos sino por el mensaje: Argentina quiere sentarse en mesas internacionales.
