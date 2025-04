PRO: Mauricio Macri juntó a su tropa y condiciona acuerdo con La Libertad Avanza

"Cristian no se va", es el mantra que se repite en la cúpula del PRO ante lo que consideran un hecho consumado: el salto de Diego Santilli a la boleta de La Libertad Avanza. Tras el pase de Diego Valenzuela a las fuerzas del cielo, Macri, su primo Jorge, y Soledad Martínez, vice del PRO e intendenta de Vicente López, lograron contener la sangría y ahora apuntan a estirar la negociación sin avalar el esquema de acuerdo de Karina Milei.

Boleta de La Libertad Avanza

En la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires ofrecen un contrato de adhesión sin posibilidad de negociar cláusulas. Solo aceptan la incorporación de candidatos sueltos del PRO sin un frente electoral de partido a partido. En ese contexto este lunes, Macri salió a negar que exista un acuerdo orgánico con LLA en territorio bonaerense. "No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió en ningún lugar", advirtió el ex presidente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/soledadmartinez/status/1911941175935656241&partner=&hide_thread=false Gracias a estos dirigentes del PRO del conurbano por el encuentro de recién. Seguimos, como siempre pic.twitter.com/DDLL7Uxfo0 — Sole Martinez (@soledadmartinez) April 15, 2025

En ese contexto, este lunes en Vicente López, Soledad Martínez, reunió a una masa crítica de dirigentes de la primera y tercera sección electoral que reclaman un frente electoral de partido a partido donde se negocie el armado de las listas seccionales sin depender de la lapicera de Karina Milei. "Vamos a abrir una ronda de consulta con intendentes y legisladores para definir como armamos un frente para ganarle la provincia al kirchnerismo", fue el pedido de uno de los dirigentes presentes.

En el encuentro estuvieron presentes también César Torres, secretario de gobierno de CABA, Christian Gribaudo, senador provinciales, Maru Sotolano, diputada nacional, así como concejales de Merlo, San Martín, San Fernando, Hurlingham, San Miguel, Tigre, Moreno, Marcos Paz, y dirigentes de Tres de Febrero, Morón, Pilar, y otros distritos.