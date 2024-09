De Karina Milei candidata al duelo José Luis Espert-Diego Santilli en las PASO: La Libertad Avanza se arma en provincia de Buenos Aires

Martín Menem sorprendió anoche al confesar: "Me gustaría que el apellido Milei figurara en las boletas en 2025”. La Libertad Avanza diseña una PASO entre Diego Santilli y José Luis Espert

Anoche, Martín Menem sorprendió al confesar que "me gustaría que el apellido Milei figurara en las boletas en 2025” al destacar que la secretaria general de la presidencia y flamante jefe partidaria "trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche".

La posibilidad de que Karina Milei encabece la boleta en provincia de Buenos Aires surge además frente al ruido interno que genera en algunos sectores la propuesta de José Luis Espert para encabezar la nomina de candidatos a diputados nacionales. El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda es el candidato de Javier Milei pero está atado a la evolución de la economía luego de los alarmantes datos del Indec sobre el aumento de la pobreza a casi 53%, la suba del desempleo y una inflación que el último mes no logró romper el piso del 4% mensual.

El conurbano bonaerense es ademas un territorio hostil para Milei que debió mudar el acto que iba a organizar en provincia al Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires. Ese territorio sigue siendo el principal bastión electoral de Cristina Fernandez de Kirchner y del peronismo. Por eso la posibilidad de postular a Karina Milei es una jugada de alto riesgo que implicaría casi plebiscitar la gestión presidencial en una elección de medio término. Ante la duda sobre el futuro electoral de la jefa, la principal certeza en La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires es no repetir el error del 2023 cuando la división con el PRO le allanó el triunfo a Kicillof.

La Libertad Avanza en el conurbano

En ese armado trabajó Sebastián Pareja, titular de la franquicia bonaerense de LLA y hombre de máxima confianza de Karina Milei en el conurbano. Espert comenzará con algunas actividades en provincia acompañado por Patricia Bullrich, la súper ministra del gabinete que saldrá a reclutar dirigentes del PRO para sumar al oficialismo. El principal objetivo de la Casa Rosada es asimilar a Diego Santilli, el dirigente con mayor volumen electoral propio en la provincia de Buenos Aires. El exprecandidato a gobernador de Juntos le amplía el espectro de votantes a LLA y tiene incluso llegada a franjas del peronismo ademas de un alto nivel de conocimiento.

La semana pasada, la cúpula partidaria del PRO bonaerense se reunió en Pergamino. Allí Santilli envió un mensaje de cara a las legislativas que parecía dirigido no solo a la interna de su propio partido sino también a LLA: “Es importante la unidad, estar juntos y no debilitarnos, para que no nos vuelva a pasar lo de las últimas elecciones. Tenemos que recuperar la provincia y echar al kirchnerismo para siempre”. Cristian Ritondo advirtió también frente a los intentos de Bullrich de absorber al PRO dentro del oficialismo que el partido de Mauricio Macri "está preparado en la provincia para competir en 2025 y comenzar a terminar con el populismo en la provincia de Buenos Aires, que nos ha traído al fondo del pozo en el que estamos”.

Tientan a Diego Santilli

Para fortalecer la incómoda candidatura de Espert en el principal bastión de votos del peronismo, en La Libertad Avanza diseñan una eventual primaria del economista liberal con Santilli. Un esquema que implicaría el armado de un frente electoral para que en las PASO se defina quién encabezaría la boleta. El experimento que tiene como meta no dividir votos del PRO y LLA frente al peronismo se basa en las PASO 2021 de Juntos por el Cambio cuando Santilli compitió contra Facundo Manes en las primarias y relegó al neurólogo radical al tercer lugar de la boleta para luego imponerse por escaso margen en las legislativas a Victoria Tolosa Paz.

Anoche, La Libertad Avanza difundió un comunicado donde advierten: "Ya no dependemos de ninguna alianza electoral para presentarnos a elecciones, sino que flamea de forma independiente en seis provincias y tenemos la certeza que de igual modo lo hará en las restantes que componen nuestro país. Somos un movimiento imparable al cual la comunidad internacional observa entre perpleja y sorprendida".