Con Karina Milei, la LLA inauguró una Escuela para Dirigentes en la Ciudad y ya mira al 2027

Karina Milei encabezó la inauguración en Recoleta junto a Pilar Ramírez. El espacio busca capacitar a futuros funcionarios, dirigentes y referentes alineados con el proyecto libertario de cara a los próximos años.

Karina Milei encabezó la presentación de la Escuela de Dirigentes de LLA junto a Pilar Ramírez.

La Libertad Avanza (LLA) inauguró este lunes su Escuela de Dirigentes en la Ciudad de Buenos Aires , una iniciativa destinada a formar cuadros técnicos, profesionales y políticos para la gestión pública. El acto se realizó en Recoleta y estuvo encabezado por Karina Milei , junto a la titular del bloque libertario porteño, Pilar Ramírez .

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La apertura reunió además a legisladores de La Libertad Avanza y a los primeros 60 alumnos que integran la camada inicial del programa, concebido como una herramienta para preparar a quienes asumirán responsabilidades de gestión y representación política en los próximos años.

Durante la presentación, Karina Milei sostuvo que el objetivo es "preparar a quienes tendrán la responsabilidad de gestionar, representar las ideas de la libertad y llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad". Y agregó: " Formar dirigentes es construir el futuro ".

La propuesta busca brindar conocimientos vinculados a la administración pública, el diseño de políticas públicas, la gestión estatal y el liderazgo institucional. Para ello contará con la participación de funcionarios y especialistas cercanos al Gobierno nacional, entre ellos Federico Sturzenegger y Luis Caputo .

El programa busca expandirse a todo el país, incluyendo un Laboratorio de Ideas para el análisis y elaboración de propuestas de gestión porteña.

Un modelo que La Libertad Avanza busca expandir en todo el país

La escuela porteña forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para fortalecer su estructura política y desarrollar dirigentes propios de cara a los desafíos electorales y de gestión de los próximos años.

En los últimos meses, LLA impulsó programas de formación similares en distintos distritos del país con el objetivo de consolidar su armado territorial y construir equipos técnicos para una eventual expansión de gobierno más allá de la administración nacional.

Además de las capacitaciones, la iniciativa presentada en la Ciudad incorporará un Laboratorio de Ideas, pensado como un espacio permanente de análisis y elaboración de propuestas para abordar problemáticas vinculadas con la gestión porteña.

Desde el espacio libertario señalaron que la intención es consolidar una cantera de futuros dirigentes capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas alineadas con los principios del oficialismo.

"Queremos preparar a quienes tendrán la responsabilidad de gestionar y representar las ideas de la libertad", insistió Karina Milei durante la inauguración, en una señal de la importancia que el oficialismo le asigna a la formación de nuevos cuadros políticos de cara al futuro.