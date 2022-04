Debate sobre suba de miembros en la Corte se inició con choques entre el oficialismo y la oposición

“Lo que no cultivo es la hipocresía”, remarcó Juez, y le bajó el pulgar a las “condiciones” para entablar “semejante discusión”. En esa línea, aseguró: “Todavía no sabemos cómo vamos a funcionar en la próxima sesión. Me parece un acto de hipocresía insostenible. Un tema tan delicado en el que ni siquiera pudimos cubrir la vacante de Highton de Nolasco”.

Quien no se quedó callado fue Parrilli, que replicó: “Acá no se ha roto ninguna palabra. Descarto esa imputación”. Luego, le dejó claro al cordobés que se “había excedido” por calificarlo de “hipócrita” -Juez le contestó que no era una imputación personal- y le solicitó que retirase “esa expresión”, ya que le parecía “exagerada”. Más tarde, ante el ida y vuelta entre ambos, el neuquino expresó: “Se está haciendo el vivo. No se haga el vivo, está grabado lo que dijo”.

Al inicio del debate, que continuará el miércoles próximo con expositores, la senadora kirchnerista Silvia Sapag comentó los puntos principales de la iniciativa de su autoría recién ingresada, que propone llevar a 15 los integrantes de la Corte, con cuestiones de género y federalismo incluidas. Sobre el final, y en referencia a la calidad del máximo tribunal de Justicia, acusó al magistrado Carlos Rosenkrantz “fugó” u$s650.000 tras las PASO 2019.

Los otros proyectos son del oficialista Adolfo Rodríguez Saá, la oscilante Clara Vega y el aliado casi fiel del cristinismo Alberto Weretilneck. El primero realizó un relato histórico para argumentar la necesidad de subir la integración de la Corte -su texto dice a nueve-, mientras que la segunda apuntó directo a la cuestión de género. Con fundamentos más sólidos apareció el rionegrino -aumentar a 16 magistrados- que, más allá de las cuestiones políticas -imposibles de ocultar-, sostuvo: “Que un jubilado espere, después trabajar toda la vida, siete, ocho o hasta 10 años por un fallo previsional, nos indica que es el tema más importante que podemos tener. ¿Que la Corte tarde entre cinco y seis años para resolver un recurso que mantiene en libertad a un violador o asesino no es un tema de la población? Cuanto más jueces, mayor pluralidad y democracia”.

Con el episodio Juez-Parrilli consumado, la opositora Beatriz Ávila aportó argumentos válidos sobre la premura de la discusión. “No hay que perder el contexto en el que estamos viviendo desde lo social. ¿Qué dice la ciudadanía? ‘Otra vez en el Senado están tratando temas que le interesan a los políticos’”. Y agregó: “Los temas de las sesiones extraordinarias no fueron tratados y seguimos con una agenda judicial”. Tampoco se olvidó de recordar cuando Cristina de Kirchner defendía una Corte con cinco jueces.

Boleta única en Diputados

Una nueva crisis se activó en la Cámara baja, con un pedido de sesión especial empujado por casi todos los bloques de la oposición para la semana próxima, con el fin de tratar la boleta única de papel. Incluso, acompañan legisladores que son aliados del kirchnerismo -como Juntos Somos Río Negro- y. si se llega a sumar Javier Milei, se alcanzaría el quorum. El oficialismo podrá trabar el tratamiento si no otorga los dos tercios.

De nuevo Parrilli

Anoche se conoció que el senador solicitó -con considerandos de preocupación- que el secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia, Gustavo Béliz, informe sobre los avances de varios proyectos relacionados con China. Todo esto, a horas de la reunión que Cristina de Kirchner mantuvo con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y el embajador norteamericano en la Argentina, Marc Stanley.