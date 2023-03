Del centro a la derecha: Juntos diseña PASO para frenar a Milei

"No descartaría ser candidato a presidente en una PASO de la oposición" . José Luis Espert está cada vez más cerca de sumarse a una PASO ampliada de Juntos por el Cambio . La incorporación altera el mapa opositor de cara a las elecciones presidenciales y evidencia una primaria diseñada con Javier Milei como principal amenaza electoral para la coalición de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa Carrió.

De dos a cuatro puntos. Es el cálculo que realizan cerca de Horacio Rodríguez Larreta para cuantificar cuantos puntos podría restarle a Javier Milei la candidatura de José Luis Espert en la PASO. El mismo pánico atormenta a los estrategas electorales del Frente de Todos y de Juntos. Que su candidato más votado quede en tercer lugar en la PASO, con Milei, el único que por ahora no irá a primarias dentro de La Libertad Avanza, como el más votado en las primarias.

En las oficinas de Patricia Bullrich no terminan de masticar el desembarco de Espert en una PASO de Juntos por el Cambio. Aún intentan estimar que impacto tendría esa incorporación de una pata liberal en su propio caudal electoral. Y desconfían. En principio Espert asoma como un liberal nato mientras que la presidenta del PRO tiene su propio electorado consolidado. De todos modos modos no terminan de decodificar el anuncio realizado por Espert de competir por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, siempre y cuando se modifique la marca electoral vigente para sumarle la palabra "Libertad".

"Ese nuevo espacio opositor me gustaría que tuviera la palabra 'libertad' de la forma que sea. Podría ser 'Juntos por el Cambio y la Libertad' o 'Juntos por la Libertad y el Cambio'", expresó Espert y aclaró: "Mi idea es la conformación de un nuevo espacio opositor donde Juntos por el Cambio confluya con las ideas de la libertad y el liberalismo, que tiene en claro la agenda de reformas particularmente económicas que la Argentina necesita".

Mientras tanto, Espert mantiene conversaciones con todos los sectores de Juntos. "Yo planteo, en diálogo con los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), la conformación de un nuevo espacio opositor. Me he reunido con (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich; Macri, el jefe de gobierno porteño (Horacio Rodríguez) Larreta y con una gran cantidad de dirigentes, y están con muchas ganas de que se componga este espacio opositor para que el populismo no vuelva nunca más", dijo Espert en declaraciones a la emisora marplatense Radio Brisas.

"Seríamos la cuarta pata de ese nuevo espacio opositor, bien liberal, con una clara identificación con las ideas del sentido común, liberales".

"Tengo una visión optimista de las conversaciones que he tenido", expresó Espert, quien comentó que habló con dirigentes como el ex presidente Mauricio Macri; la titular del PRO, Patricia Bullrich; la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Alfredo Cornejo; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el de Corrientes, Gustavo Valdés; entre otros.

Al explicar cómo funcionaría su inclusión en Juntos por el Cambio, el diputado nacional indicó que "no se trata de subsumir o que un candidato liberal pase a formar parte de una lista de una persona, sino que el liberalismo compita con sus listas en estas elecciones".

Javier Milei se mantiene al margen e intenta cuantificar el daño que le puede generar a La Libertad Avanza el desembarco de Espert en una PASO ampliada que incluya la palabra Libertad en la boleta. Este lunes rechazó la invitación a la cena anual de la Fundación Libertad para no cruzarse con la "casta" y quedar pegado a la presencia de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Espert.