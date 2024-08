Denuncia por violencia de género: solicitaron informes sobre los viajes de Fabiola Yañez a Misiones en 2021

Adicionalmente, Ercolini investigará a la ex ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, que fue señalada por Fabiola como la funcionaria que no quiso ayudarla luego de que acudiera a ella tras sufrir las agresiones del exmandatario. También confirmaron que, por el momento, no realizarán inspecciones oculares en la Quinta de Olivos, donde señaló haber recibido muchos de esos golpes.

Denuncia contra Alberto Fernández: los 9 episodios de violencia relatados por Yañez