Denuncian a candidata a intendenta de Javier Milei: atendía en Moreno sin matrícula médica

Tucumán: candidato de Javier Milei dijo que ser gay es una discapacidad

El candidato a diputado nacional de Javier Milei, Ricardo Bussi, comparó a la comunidad LGTBQ+ con personas discapacitadas. Fue en el marco de un encuentro organizado por el Centro de Investigaciones Tucumán (CIT) de la Fundación Federalismo y Libertad y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) donde participaron, además del hijo el ex represor de la última dictadura militar, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria y Mariano Campero, de Juntos por el Cambio.

Ante la pregunta de cuál era la posición de cada uno, respecto a los derechos individuales de la comunidad LGBT+ y las mujeres en riesgo, Bussi indicó que "son personas, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti, si eso lo pagamos nosotros".

"El que decide ser travesti que se la banque solo. No se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario porque el Estado lo sostenemos todos", remarcó Bussi.

Formosa: denuncian al candidato de Javier Milei a diputado nacional por abuso sexual

Gerardo González, quien sería electo diputado nacional de repetirse los resultados de las PASO, fue denunciado por abuso sexual por una mujer de 35 años que participa de la campaña presidencial de Javier Milei, por quien fiscalizó en las primarias.

La denuncia por abuso sexual y laboral fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal por parte de una mujer llamada Leyla Naser que, posteriormente, subió un video donde detalló que en primera instancia fue "desestimada la acusación en una dependencia policial". En su denuncia -donde interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa- también incluye a Francisco Paoltroni, candidato a gobernador y actualmente candidato a senador nacional por La Libertad Avanza.

La denunciante señaló que de forma voluntaria fiscalizó para el partido de La Libertad Avanza en Formosa y que, en ese marco, fue invitada a participar de una reunión de organización de campaña. Allí es donde ingresa Gerardo González, primer candidato a diputado nacional por el espacio de Javier Milei, quien pasó a buscar a Naser en su vehículo personal.

"Durante el viaje, él me pide que lo acompañe a buscar algunas cosas y vino solo en el auto a buscarme. Yo acepté sin problema, ya que me dijo que después iríamos a la reunión", precisó la mujer quien señaló que "la reunión nunca existió" y que González "me llevó a un lugar muy retirado de la provincia donde sucedió una situación de acoso sexual y laboral. Yo no sabía qué hacer porque tampoco quería complicar a mi partido, La Libertad Avanza".

En su descargo, la denunciante manifestó que decidió "llamar a los dirigentes del partido en Formosa, la señorita Emilia Masiel", pero "estas personas, lejos de ayudarme y contenerme, se estaban riendo de la situación. El señor Francisco Paoltroni jamás me llamó por teléfono, y la señorita Emilia Masiel me envió mensajes de texto burlándose de la situación y normalizándola, alegando que 'siempre pasa'". "Me dijo que tenía que pensar en que Gerardo González sería diputado nacional", apuntó.