Estilo colonial y ubicada en el lugar más lujoso de Beverly Hills: así es la mansión de Selena Gomez y Benny Blanco

La unida pareja adquirió una hermosa mansión: se trata de una propiedad que le pertenecía al cineasta Todd Philips

La cantante y ex estrella Disney Selena Gomez comparte su hogar con su prometido, el productor musical Benny Blanco , en una residencia que combina lujo y confort. La propiedad perteneció antes al director Todd Phillips, creador de películas como Joker y The Hangover.

A pesar de los rumores de crisis que circularon en los últimos meses, Selena y Benny se muestran más unidos que nunca . Desde que se instalaron en su nuevo hogar, han compartido numerosas fotos disfrutando de cada rincón. Uno de los momentos más llamativos del año fue cuando Benny celebró San Valentín de una forma poco convencional: llenó una bañera con queso para acompañar nachos.

La propiedad es una enorme casa de estilo colonial hispano que fácilmente te ubica en otras épocas. Cuenta con siete dormitorios y doce baños. En su interior destaca una majestuosa escalera de caracol que funciona como pieza central y punto focal del diseño. La biblioteca, revestida en madera, aporta calidez y elegancia , mientras que la sala de cine está ambientada para disfrutar de maratones de películas sin salir de casa.

Entre las comodidades se suman un spa, un gimnasio privado y una sala de juegos con ventanales redondos, ideales para combinar relax y entretenimiento. También posee un solárium con invernadero de cristal , perfecto para cultivar plantas o simplemente disfrutar del entorno natural.

En el exterior, la pileta estilo resort se integra con jardines prolijamente cuidados, pisos de piedra y un paisajismo detallado. La propiedad se extiende sobre un lote doble de casi una hectárea, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills.

La historia de la pareja

Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron en 2014, cuando trabajaron juntos en el álbum Revival. Durante años mantuvieron una relación de amistad y colaboraciones profesionales hasta que, en 2023, comenzó su romance.

Oficializaron su noviazgo en diciembre de ese año y, un año después, Benny le propuso casamiento en un set de rodaje ambientado como su primera cita en Central Park. En marzo de 2025 lanzaron su álbum conjunto I Said I Love You First, que retrata su historia de amor de forma íntima y personal.

En los últimos meses, la pareja fue blanco de rumores. A comienzos de mayo surgió la versión de una supuesta infidelidad de Benny con Theresa Marie, amiga y ex asistente de Selena, lo que generó especulaciones cuando la cantante dejó de seguirla en redes. Sin embargo, Selena compartió una publicación junto a ella, dejando entrever que no hubo conflictos.

Más recientemente, una foto de ambos besándose acompañada del texto About last night’s wedding encendió rumores de una boda secreta, aunque se trató de un comentario misterioso sin confirmación de matrimonio. En medio de todo, Benny reveló que, cuando están separados, se rocía con el perfume de Selena para sentirse más cerca, un gesto que ella describió como “cursi” pero muy tierno.