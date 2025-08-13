El biógrafo de Javier Milei cuestionó a Julieta Prandi y defendió a su ex Claudio Contardi con un tuit: ¿qué dijo?

Nicolás Márquez, cercano al líder libertario, opinó sobre la sentencia de la Justicia y puso en duda la denuncia de la actriz. Tras unos minutos, eliminó el mensaje y justificó su accionar.

Tras conocerse la sentencia de la Justicia al Claudio Contardi - exmarido de Julieta Prandi - el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez , publicó un extenso mensaje en donde cuestionó la denuncia de la modelo y conductora . "No me cierra nada", escribió en un posteo que, tras unos minutos, borró.

En detalle, este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate - Campana dio a conocer la condena contra Contardi a quién sentenció a 19 años de prisión por abuso sexual contra su expareja. Además, la Justicia ordenó su detención inmediata y se fue de la sala con las esposas puestas , sin tener contacto con la denunciante .

Minutos después de la condena, el biógrafo del Presidente realizó un descargo en las redes sobre la decisión de la Justicia y la denuncia de Prandi . En el mismo reconoció no conocer a la modelo y conductora ni a su exmarido y, a pesar de esto, dio su análisis sobre el caso.

"Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 añosa atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica (sic), con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su marido", escribió.

Luego, cuestionó: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente".

image El descargo de Nicolás Márquez en las redes sociales.

En esta misma línea, se preguntó irónicamente: "¿Cómo hizo para vivir por años bajo 'secuestro' sin escaparse? ¿cómo se prueba qué fué (sic) 'abusada' sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja - un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior -?"

"Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue 'testigo' presencial del 'el secuestro' ni mucho menos del los (sic) abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa", cuestionó, desentendiéndose de las evaluaciones psicológicas especializadas y otras técnicas aplicadas por la justicia en estos casos.

"Conclusión: no me cierra nada", sentenció Márquez.

A pesar de su marcada postura, el biógrafo del Presidente eliminó su extenso mensaje luego de unos minutos. "El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit", explicó.

El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit:… — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) August 13, 2025

Juicio de Julieta Prandi: Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual

Tras una semana de juicio, el Tribunal condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual. La sentencia incluyó su detención inmediata; Contardi abandonó la sala esposado y sin contacto con la denunciante.

La defensa del condenado, representada hasta ahora por el abogado Claudio Nitzcaner, confirmó que “ya no lo está representando”.

Prandi siguió la audiencia desde una sala contigua, acompañada por su pareja, el músico Emanuel Ortega. Al finalizar, y visiblemente emocionada, fue contenida por su familia. Entre los presentes en la sala principal estuvo la familia de la modelo, que celebró el fallo, y el abogado Fernando Burlando, cuyo equipo la asistió durante el proceso.

Horas antes de conocerse el veredicto, la denunciante había declarado en diálogo con A24: “Espero una sentencia ejemplificadora”. También sostuvo: “Espero que hayan reflexionado lo suficiente los jueces como para tomar una decisión y dar una sentencia ejemplificadora” y agregó: “Y por supuesto darme la paz que en el mientras tanto he tenido. Es lo único que estoy pidiendo”.