Después del fallo a favor de las universidades, diputados presentan proyecto para proteger la ciencia

Los reclamos por el financiamiento científico se multiplicaron en el 2025. Agencia Noticias Argentinas / Agencia CyTA-Leloir

El fallo judicial de la Corte Suprema a favor de las universidades no sólo representó un aliciente salarial y una validación de los reclamos académicos: también significó un guiño a la legitimidad de las leyes aprobadas por el Congreso. Es por eso que un grupo de diputados ahora avanzó en un proyecto para la "sostenibilidad y protección" de la ciencia nacional. El año pasado, la oposición también había impulsado -y logró dictaminar- la declaración de la emergencia para el sector.

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El proyecto propone una recomposición presupuestaria y salarial para las instituciones científicas y tecnológicas que se encuentran bajo la órbita estatal. A su vez, también proponen la formalización de las designaciones adeudadas y el freno a los despidos en el sector, argumentando que existe un déficit de 4.922 personas en los organismos, según los estudios realizados por la presidencia de Mauricio Macri en el 2016 (bajo el plan de Modernización del Estado). La iniciativa ingresó a la Comisión de Ciencia presidida por Martín Yeza (PRO), que este año sólo tuvo actividad en los plenarios que dictaminaron el Súper RIGI.

Según un informe de mayo del 2026 del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, los salarios del sector científico perdieron un 3,8% en lo que va del año, mientras que los del CONICET -principal organismo científico del país- se encuentran un 40,8% por debajo de su nivel de noviembre de 2023. Asimismo, dentro del Presupuesto 2026 la función Ciencia y Tecnología perdió un 8,2% interanual a mayo y proyecta terminar el 2026 con una caída del 10,6%.

Aumentos de salarios científicos vs IPC Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación

De qué trata el proyecto para sostener el Sistema Nacional de Ciencia El proyecto "Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", es de autoría de la representante rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria) y cuenta con apoyo de su bloque y otras tres bancadas (Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal). Entre sus propuestas, establece: Recomposición presupuestaria: actualización de los gastos de funcionamiento, insumos y equipamiento según el IPC acumulado desde diciembre de 2023, con actualización bimestral posterior.

actualización de los gastos de funcionamiento, insumos y equipamiento según el IPC acumulado desde diciembre de 2023, con actualización bimestral posterior. Salarios: actualización salarial no inferior al IPC para todos los trabajadores del SNCTI.

actualización salarial no inferior al IPC para todos los trabajadores del SNCTI. Dotación de personal : prohíbe despidos, retiros voluntarios o cualquier reducción de planta en organismos que ya están por debajo de los niveles del Decreto 434/2016 (Plan de Modernización del Estado).

: prohíbe despidos, retiros voluntarios o cualquier reducción de planta en organismos que ya están por debajo de los niveles del Decreto 434/2016 (Plan de Modernización del Estado). CONICET : ordena formalizar el alta de todos los postulantes seleccionados en convocatorias pendientes (por ejemplo, 559 de la convocatoria 2022 aún sin designar).

: ordena formalizar el alta de todos los postulantes seleccionados en convocatorias pendientes (por ejemplo, 559 de la convocatoria 2022 aún sin designar). Financiamiento: crea el Programa ProFiCyT, financiado con la eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias sobre intereses de obligaciones negociables percibidos por personas físicas; y la restitución de impuestos internos a objetos suntuarios, aeronaves y embarcaciones de recreo. Proyecto completo de sostenibilidad de la ciencia Proyecto Sostenibilidad y Protección del SNCTI

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