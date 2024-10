Día clave en la AFA: la asamblea reelegirá a Chiqui Tapia en medio de la polémica con el gobierno de Javier Milei

En primer lugar, el torneo de la primera división del fútbol argentino volverá a sufrir modificaciones. Nuevamente, la máxima categoría de este deporte contará con la participación de 30 equipos , aunque todavía no se conoce con exactitud el formato que tendrá el campeonato. Esta noticia confirma que no habrá descensos durante la temporada actual.

Embed - Asamblea Ordinaria y Extraordinaria AFA 2024

Por otro lado, y de la mano de Tapia, los presentes buscarán modificar el domicilio social de la AFA. En la actualidad, el mismo está ubicado en la calle Viamonte 1366, CABA, y se buscará mudarlo al predio de Ezeiza, ubicado en territorio bonaerense.

Este es un detalle no menor, teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas jornadas entre la AFA y la IGJ. El ente presidido por Vitolo cuenta con jurisdicción únicamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la AFA busca mover su domicilio a territorio aliado, en la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del gobernador Axel Kicillof.

Por último, se confirmará la reelección de Tapia como presidente de la AFA. De esta manera, el Chiqui comenzará su tercer ciclo consecutivo al frente del ente rector del fútbol en nuestro país.

El fallo de la Justicia que habilitó la asamblea de la AFA

En cuatro carillas, el juez Christian Pettis - del Juzgado Civil 66 - observó que la resolución de suspensión de la IGJ no era a la asamblea en sí, sino a "determinados puntos" del orden del día previsto. Luego, analizó el pedido de la AFA que denunciaba como "hecho nuevo" lo intentado por el órgano que depende del Ministerio de Justicia y que requería claridad sobre su firmeza, dado que existen quince días para apelar al fuero civil y que sus efectos serían suspensivos, en todo caso.

IGJ Inspección General de Justicia 13-05-2021 El juez Pettis confirmó que el fallo de la IGJ no se encuentra firme. Mariano Fuchila

Para el magistrado, que se remitió a lo dicho el 9 de octubre, no puede ser admitida la acción declarativa porque "ninguna resolución adquiere firmeza hasta tanto se encuentre vencido el plazo previsto en la normativa para recurrirla". En este sentido, Pettis afirmó que no existe duda sobre ese proceder y por tanto, la Justicia está impedida de actuar, lo que ratifica la pretensión de la AFA por la negativa: no está firme lo de la IGJ.

El Gobierno de Javier Milei, que busca impulsar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en Argentina, entró en una guerra por la interpretación del fallo. A través del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Ejecutivo acusó el golpe pero lo resignificó respecto a un dato cierto: "la justicia volvió a negar el pedido de Tapia de legitimar el adelantamiento de las elecciones en AFA", sostuvo. Es verdad, el planteo fue rechazado por el juez, pero eso también despeja el camino para la asamblea porque resta la instancia de apelación a lo resuelto por IGJ.

El magistrado incluso fue más allá y recordó cuáles son los procedimientos por los que se puede recurrir lo dispuesto por la IGJ a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, tribunal que debe determinar los efectos con los que concede el recurso. Pettis también aclaró que que la IGJ debe "limitarse" a remitir las actuaciones a la justicia.

"Suponer otra cosa importaría permitir que el señalado organismo administrativo se constituya en juez y parte en un mismo asunto", disparó sobre el accionar del ente dirigido por Vitolo. Durante el pasado miércoles, diversas figuras del gabinete de Javier Milei habían advertido la posibilidad de que la AFA fuera intervenida en caso de ignorar la limitación que había dispuesto la IGJ.

En caso de avanzar con esta guerra e intervenir el organismo rector del fútbol en el país, el Gobierno tendría un nuevo frente: las posibles sanciones que podrían aplicar los organismos internacionales de este deporte, tales como CONMEBOL o FIFA.

“El dictado de la resolución de la IGJ ahora invocada no modifica el cuadro de situación que me llevó a decidir en el sentido que ya lo hice en autos, ni habilita mi actuación con el alcance pretendido, sin que se advierta tampoco en este estado la existencia de peligro de daño o agravación que justifique en los términos del artículo 1710 del Código Civil y Comercial el dictado de la medida autosatisfactiva que se había solicitado", concluyó Pettis.

El fallo de la IGJ

El ente de Justicia había suspendido la Asamblea General Ordinaria que estaba programada para este jueves 17 de octubre por la AFA. A pesar de la apelación de la AFA, durante la jornada de ayer el titular de la IGJ advirtió que desde el Gobierno analizaban intervenir a la asociación en caso de desoír la resolución.

“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal. Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, dijo el funcionario en radio Rivadavia.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, detalló Vitolo.

image.png La denuncia de Andrés Fassi jugó un rol central en un nuevo conflicto entre Casa Rosada y Viamonte 1366-

Todo el episodio había comenzado a partir de una denuncia por parte del club Talleres de Córdoba cuyo Presidente, Andrés Fassi, fue sancionado por la AFA por dos años. “Talleres de Córdoba presentó una denuncia en su momento a la IGJ, diciendo que la AFA, había convocado a una asamblea de forma irregular para elegir y renovar su consejo directivo y comité ejecutivo, cuando todavía le faltaba un año más de mandato, y que esto los afectaba a ellos, en el sentido, y al resto de los clubes, porque durante un año pueden pasar muchas cosas”.