Día de la Lealtad: cómo será la caravana hacia la casa de Cristina Kirchner este 17 de octubre

Diversos sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas convocaron a participar este 17 de octubre , Día de la Lealtad peronista , de la caravana denominada “Leales de Corazón” , que culminará frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner , ubicado en San José 1111 , en el barrio de Constitución . La movilización busca manifestar respaldo a la exmandataria y denunciar lo que los organizadores califican como “políticas de exclusión y persecución” .

El acto central está previsto para las 17 , con epicentro en la residencia donde la expresidenta cumple su condena tras la ratificación judicial en la causa Vialidad . En un contexto marcado por la cercanía de las elecciones legislativas , la convocatoria adquiere una fuerte carga política y simbólica dentro del peronismo.

Los organizadores explicaron que “ ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública”.

Asimismo, subrayaron que “la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución” .

La consigna elegida para la jornada resume el espíritu del encuentro: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”.

La convocatoria, impulsada por los canales de Argentina con Cristina, propone que los participantes marchen a pie hasta la vivienda de la exmandataria, en un gesto de respaldo político en la antesala de los comicios legislativos.

La posible presencia de Axel Kicillof

El peronismo prepara tres actos principales para conmemorar la fecha: uno en la Quinta de San Vicente, organizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; otro en la sede de la CGT; y finalmente la caravana hacia San José 1111. Dentro del oficialismo, la expectativa se centra en la posible presencia del mandatario provincial en el acto por Cristina Fernández de Kirchner.

Según trascendió, Kicillof dio el visto bueno para que una columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) participe en la jornada que finalizará en Constitución. Representantes de esa organización, cercana al gobernador, participaron de la reunión logística celebrada la semana pasada. En las últimas horas, se confirmó que el MDF formará parte de la movilización, tal como ocurrió durante la manifestación por los 100 días de la detención de la ex presidenta, también realizada frente a su domicilio.

Hasta ahora, Axel Kicillof figura como el único gobernador peronista que analiza sumarse al acto de respaldo.

Alcance nacional y organización

La movilización pretende reunir a militantes, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos de todo el país en un acto de reafirmación política. Los participantes marcharán por diferentes calles de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en el punto central frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con los organizadores, la caravana será una expresión de resistencia frente a las políticas de ajuste y persecución, y al mismo tiempo un símbolo de unidad peronista, en un contexto de alta tensión política y a pocos días de una nueva contienda electoral.