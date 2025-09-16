Dónde voto en Córdoba 2025: consultá el padrón electoral

Se publicó el padrón electoral definitivo para consultar la sede de votación el domingo 26 de octubre. Allí, los argentino deberán elegir los representantes que renovarán las bancas del Congreso.

Córdoba vuelve a las urnas el 26 de octubre para renovar bancas en el Congreso.

La provincia de Córdoba vivirá una nueva jornada de elecciones legislativas el próximo 26 de octubre , en la cual se renovarán bancas del Congreso . Para saber dónde vota cada elector, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó oficialmente el padrón electoral definitivo .

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la Cámara Nacional Electoral . Allí deben completarse los datos solicitados.

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años , tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales .

En el Senado se eligen tres senadores por provincia , dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

En el caso de Santa Fe, los votantes elegirán a nueve diputados nacionales cuando asistan a las urnas el 26 de octubre. La provincia no elige senadores.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.

Cómo averiguar dónde voto

Para averigua el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Tras seguir esos simples pasos, el ciudadano también podrá consultar sus datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La página web cuenta con un apartado para reclamos, ante la detección de cualquier error.

Las personas habilitadas para votar tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón definitivo publicado.

Quiénes pueden votar en las elecciones 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral.

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. No deben estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero, figurar en el padrón y no estar inhabilitados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025

El voto no es obligatorio para ciertos grupos. Están exentos de la obligación de sufragar:

Jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada electoral.

Ciudadanos mayores de 70 años , cuyo voto es optativo.

Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.

Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador lo informe con al menos 10 días de anticipación.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

Documentos para votar Los documentos hablilitantes para votar. CNE

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Cómo solicitar un cambio en el padrón electoral

Mantener los datos actualizados es clave para evitar sorpresas el día de las elecciones. Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hasta los Registros Civiles locales ofrecen turnos y opciones para gestionar el cambio a tiempo.

La forma más directa de actualizar tu domicilio es a través de la gestión de un nuevo DNI . Para eso, podés sacar turno online a través de Mi Argentina y acercarte a los Centros de Documentación del Renaper, que funcionan en distintas localidades.

. Para eso, podés sacar turno online a través de y acercarte a los Centros de Documentación del Renaper, que funcionan en distintas localidades. Otra opción es acudir al Registro Civil de tu barrio, donde también podés realizar la actualización de datos.

Recordá que el trámite es presencial, y necesitas llevar documentación que acredite tu nuevo domicilio. Una vez emitido el nuevo DNI, el cambio se verá reflejado en el padrón. El plazo es claro: era hasta el 19 de abril, y no hay prórrogas.