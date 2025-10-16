Jorge Macri destacó los avances de su visita a Emiratos Árabes y calificó el encuentro como "altamente productivo"







Durante la reunión, se abordaron posibles proyectos conjuntos en materia de energías limpias, digitalización de servicios y planificación urbana sostenible.

Jorge Macri, presente en Emiratos Árabes Unidos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó una misión institucional en los Emiratos Árabes Unidos y calificó la visita como “altamente productiva”, destacando el potencial de cooperación entre Buenos Aires y uno de los países más avanzados en tecnología, ciencia e innovación urbana.

A través de sus redes sociales, Macri subrayó que este acercamiento “reafirma el papel de Buenos Aires como un puente entre la Argentina, la región y las economías más dinámicas del mundo árabe”.

Jorge Macri destacó los avances de su visita a Emiratos Árabes y calificó el encuentro como "altamente productivo" El mandatario destacó la transformación de Emiratos Árabes, que “ya no es solo un productor de energía fósil, sino un referente global en desarrollo urbano, movilidad sustentable y transición energética”. En ese sentido, sostuvo que el vínculo bilateral “puede abrir nuevas oportunidades de inversión en infraestructura, innovación y tecnología aplicada a la gestión de las ciudades”.

Durante la visita, se abordaron posibles proyectos conjuntos en materia de energías limpias, digitalización de servicios y planificación urbana sostenible. “Compartimos la misma visión de futuro: apostar a largo plazo por el desarrollo, la convivencia y la diversidad cultural”, expresó Macri.

Por último, señaló que la eventual firma de una Asociación Económica Integral entre el Mercosur y Emiratos Árabes Unidos representaría “una oportunidad histórica” para el sector privado argentino, especialmente en áreas basadas en el conocimiento. “Buenos Aires tiene todo para consolidarse como una ciudad moderna, segura y global, capaz de atraer inversiones y talento internacional”, concluyó.