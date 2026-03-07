Marcha, pañuelos y presentaciones: los eventos que se preparan para el Día de la Memoria + Seguir en









Este 24 de marzo se cumplirán 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Se convocó a una movilización en las plazas de las principales ciudades del país.

La marcha a Plaza de Mayo se convirtió en un símbolo de cada 24 de marzo. NA

Como parte de los eventos que permiten conmemorar el Día de la Memoria, ya iniciaron las convocatorias en todo el país para el próximo 24 de marzo, en el que se cumplirá el 50° aniversario del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Las ceremonias centrales ocurren en las plazas de las principales ciudades del país. Este año, los organizadores del evento lanzaron la consigna “Que digan dónde están”, como parte de la convocatoria para el 24 de marzo: piden que armen una pancarta en tamaño A4 con la imagen de una persona desaparecida en la última dictadura, que incluya además el nombre y ese lema.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo volvieron a lanzar la campaña “Florecerán pañuelos”, con la que invitan a hacer pañuelos blancos e intervenirlos con frases, nombres, símbolos, dibujos o flores. Pueden ser "bordados, dibujados, pegados, para que florezcan historias en todos los rincones del país", según señalaron en un comunicado.

dia de la memoria Noticias Argentinas 2.jpg El pañuelo se convirtió en un símbolo del Día de la Memoria. Noticias Argentinas Presentaciones de libros y lecturas públicas En la ciudad de Buenos Aires, la Librería del Fondo de Cultura Económica (Costa Rica 4568) será sede de un evento en donde confluirán ocho sellos editoriales. Bajo el nombre "Marzo 76/26. Historia, memoria y literatura para entender el pasado y discutir el presente", se preparó un ciclo de conversaciones, lecturas colectivas y presentaciones de libros que iniciará el 10 de marzo hasta el último día del mes.

Entre los encuentros, se intercambiarán sobre libros de poesía, fotografía, ensayo y periodismo, abordando temáticas como la juventud de los '70, las políticas de memoria, el Estado dictatorial y los mecanismos de legitimación de la violencia. Entre los especialistas convocados, estarán Elizabeth Jelin, Sebastián Lacunza, Federico Lorenz y Hernán Brienza.

Las editoriales participantes, son: Fondo de Cultura Económica, Siglo Veintiuno Editores, Edhasa, Prometeo Editorial, Marea Editorial, Ediciones Futurock, Seix Barral y Grupo Planeta. La Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires anunció también una serie de eventos artísticos y culturales para conmemorar la fecha. Entre ellos se encuentra la muestras "Señores Juces, Nunca Más" y el Memorial Sonoro "Los Presentes", en el Parque de la Memoria; la inauguración de la sala de exposición Víctor Bazterra y la 2° Feria del Libro de Derechos Humanos, en la Ex ESMA; y la tradicional carrera Miguel el 22 de marzo.