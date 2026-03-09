Con criticas al "ajuste" de Javier Milei, miles de mujeres marchan por el Día Internacional de la Mujer hacia Plaza de Mayo

La concentración bajo la consigna “Unir las luchas contra el saqueo”, comenzó pasadas las 16 frente al Congreso. La iniciativa fue convocada por el colectivo Ni Una Menos y organizaciones sociales y sindicales.

El feminismo enfrenta una jornada de lucha este lunes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora . Mujeres de todo el país se movilizan junto diversas organizaciones sindicales y sociales hasta Plaza de Mayo.

La convocatoria fue realizada por el colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones bajo la consigna “Unir las luchas contra el saqueo”. De esta manera, la marcha empezó frente al Congreso de la Nación y avanzará hacia Plaza de Mayo.

En ese marco, las rejas del Parlamento amanecieron cubiertas con carteles con nombres de víctimas de femicidio , colocados por familiares que integran la red Atravesados por el Femicidio : siluetas negras que representan a mujeres asesinadas y buscan visibilizar el reclamo de justicia.

La decisión de trasladar la protesta a un día laborable buscó reforzar el impacto del paro en los lugares de trabajo, las escuelas y otros ámbitos de actividad productiva.

Aunque durante el fin de semana se realizaron distintas actividades en varios puntos del país para conmemorar la fecha, la convocatoria principal tuvo lugar este lunes y comenzó a partir de las 16.30 .

Durante la presentación de la jornada, los organizadores difundieron un documento en el que cuestionaron la situación económica actual y advirtieron que las políticas vigentes profundizan la precarización laboral y la desigualdad. En ese marco, señalaron que el impacto de la crisis afecta con mayor fuerza a mujeres y diversidades.

Entre los reclamos centrales también se destacan las denuncias por femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, además del rechazo a discursos de odio y a lo que las organizaciones consideran un retroceso en políticas públicas vinculadas con la igualdad de género.

P22 - Marcha 8M_ (Mari_opt.jpeg Marcharon del Congreso a Plaza de Mayo.

Entre las organizaciones y espacios presentes en la movilización se encontraban la Confederación General del Trabajo (CGT), el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente de Izquierda y de Trabajadores, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y jubilados autoconvocados, entre otros sectores.

Pasadas las 18.30, comenzó la lectura del documento central, un texto de más de 20 páginas con más de 700 firmas de organizaciones feministas, sociales y sindicales, entre ellas Ni Una Menos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y centrales como la CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). También adhirieron espacios políticos y referentes como Dora Barrancos.

En el texto reclamaron frenar el modelo de endeudamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional, y exigieron priorizar derechos básicos. Además, pidieron el reconocimiento del trabajo de cuidado, la restitución de moratorias previsionales, el cumplimiento de cupos laborales para personas travestis y trans, y la aplicación plena de la ESI y la ley de IVE, junto con presupuesto para prevenir los femicidios.

En ese marco, la secretaria general adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, advirtió sobre el contexto laboral que atraviesan las mujeres en el país. “En la Argentina estamos viendo un retroceso en derechos laborales, caída del salario y aumento de la precarización. Ese escenario impacta primero en las mujeres, que siguen siendo el sector más precarizado del mercado de trabajo", señaló.

Además, se refirió a la situación del fuero laboral y advirtió que su debilitamiento “no solo reduce la protección de los trabajadores, sino que también afecta a muchas mujeres que desarrollaron allí su carrera profesional”.