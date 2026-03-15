Después de su viaje a Europa, Javier Milei disertará en la Bolsa de Comercio de Córdoba + Seguir en









El mandatario retomará su agenda en el país el próximo lunes con una visita a una provincia amable con su gestión. Estará acompañado por Manuel Adorni, en lo que será la primera aparición pública del jefe de Gabinete tras su regreso del viaje oficial a Nueva York.

Javier Milei volverá a Córdoba este lunes para disertar en la Bolsa de Comercio, en una actividad en la que estará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Córdoba para participar de una actividad en la Bolsa de Comercio de la capital provincial, en el marco de su agenda federal luego de un nuevo viaje internacional. Será la séptima visita del mandatario al distrito desde que asumió en diciembre de 2023.

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La exposición está prevista para las 16 horas y contará también con las intervenciones de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

Durante la actividad, Milei estará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien volverá a mostrarse públicamente tras el viaje oficial a Nueva York, donde participó de las actividades de Argentina Week. Su presencia junto al mandatario llega después de la polémica generada por la integración de la comitiva que participó del evento.

En paralelo, el Gobierno tenía previsto realizar en los próximos días una reunión de la mesa política del oficialismo, que finalmente fue postergada para el martes a las 11. Allí se espera que las principales figuras del espacio terminen de definir la agenda parlamentaria para las próximas semanas, con iniciativas como la nueva ley de financiamiento universitario y otros proyectos de reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante el año.

De ese encuentro participarán, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La visita se producirá además pocos tiempo después del último paso del mandatario por Córdoba, cuando encabezó junto a Karina Milei una actividad del denominado “Tour de la Gratitud”, la recorrida con la que La Libertad Avanza buscó reforzar su presencia territorial y consolidar su estructura política en el interior del país. En esa oportunidad, el Presidente habló ante militantes libertarios y volvió a cuestionar a “los políticos populistas irresponsables”. Javier Milei viaja a España para participar del Foro Económico de Madrid: cómo será su agenda El presidente Javier Milei inició una nueva gira internacional con destino a España, donde participará del Madrid Economic Forum 2026 y mantendrá reuniones con dirigentes políticos y referentes del pensamiento liberal. javier milei madrid economic forum.jpg El Presidente en una edición previa del Madrid Economic Forum. El viaje forma parte de la agenda internacional que el mandatario viene desplegando en las últimas semanas, tras su reciente paso por Estados Unidos y Chile, donde participó de actividades políticas y encuentros vinculados al ámbito económico. Durante su estadía en España, Milei mantendrá reuniones con dirigentes y economistas cercanos al liberalismo antes de regresar a la Argentina el domingo por la mañana. La agenda de Javier Milei en España Sábado 14 de marzo 10:00 (España) / 06:00 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.

11:00 (España) / 07:00 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.

20:15 (España) / 16:15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.

21:15 (España) / 17:15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

23:00 (España) / 19:00 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina. Domingo 15 de marzo 09:30: arribo del Presidente a la Buenos Aires. La visita será breve y estará concentrada en la participación del jefe de Estado en el foro económico y en encuentros con dirigentes y economistas vinculados al liberalismo europeo.