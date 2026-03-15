Carrera por el "techo" de África: dónde se levantan los rascacielos que buscan el récord del skyline del continente

Grandes torres con inversiones millonarias cambian el perfil urbano de varias ciudades africanas. Un nuevo proyecto busca liderar la altura con 421 metros.

La Tour F en construcción en Abiyán, en Costa de Marfil, proyecto que busca convertirse en el edificio más alto del continente

El continente africano vive una transformación arquitectónica que refleja ambiciones económicas, urbanísticas y políticas. Varias ciudades impulsan torres de gran escala que buscan redefinir su perfil urbano y posicionarlas dentro del circuito internacional de negocios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro de ese proceso aparece una disputa simbólica: el récord del edificio más alto del continente, el llamado “techo” de África . La carrera por dominar el skyline de este continente.

Hoy esa carrera tiene tres protagonistas claros. Por un lado, la Iconic Tower, inaugurada en la Nueva Capital Administrativa de Egipto , a unos 45 kilómetros de El Cairo . Por otro, la Tour F, actualmente en construcción en Abiyán, capital económica de Costa de Marfil , destinada a superar ese récord. A ellas se suma la Mohammed VI Tower, ubicada en Rabat, que consolidó una nueva generación de rascacielos en el continente.

Cada uno de estos proyectos responde a estrategias urbanas distintas, pero comparten una lógica común: utilizar la arquitectura de gran escala como símbolo de modernización económica y proyección internacional.

Entre las tres edificaciones suman inversiones por más de u$s1.000 millones, una apuesta importante para renovar y modernizar dintintas áreas de África.

Iconic Tower, el récord actual del continente

La Iconic Tower se inauguró en 2024 dentro de la Nueva Capital Administrativa de Egipto, una ciudad planificada a unos 45 kilómetros de El Cairo.

Con 394 metros de altura y 77 pisos, el edificio desplazó al histórico Carlton Centre de Johannesburgo, que con 223 metros había sido durante décadas la construcción más elevada del continente.

Edificio Iconic Tower Egipto Propiedades Vista de la Iconic Tower en la Nueva Capital Administrativa de Egipto, el rascacielos más alto del continente africano

La torre forma parte de un ambicioso programa de modernización impulsado por el gobierno egipcio. El proyecto busca descongestionar El Cairo y trasladar ministerios, organismos públicos, embajadas y empresas privadas a un nuevo polo administrativo.

El edificio fue diseñado por el estudio Dar AlHandasah y construido por la compañía estatal china China State Construction Engineering Corporation.

La inversión total del distrito de rascacielos donde se ubica la torre supera los u$s3.000 millones.

La Iconic Tower está destinada principalmente a oficinas corporativas y ministeriales, aunque también incorpora áreas comerciales, salas de conferencias y espacios de lujo en los niveles superiores.

Valores inmobiliarios dentro del edificio

Las unidades residenciales no constituyen la función principal del rascacielos, pero algunos niveles incluyen departamentos de alta gama orientados a diplomáticos, ejecutivos y funcionarios.

IconicTower_Con-Oct2021-1_(c)New__Urban__Communities__Authority__-__Ministry__of__Housing220131-110114 Iconic Tower cuando estaba en obras cerca de El Cairo

Los valores publicados en 2025 indican que:

alquiler de un departamento de dos ambientes: más de u$s3.500 mensuales.

precio de venta: entre u$s6.000 y u$s8.000 por m2.

Estos valores ubican a la torre entre las propiedades más caras del mercado egipcio.

En el entorno de la nueva capital administrativa existen alternativas más accesibles. Departamentos de tres ambientes en torres cercanas parten desde u$s150.000, según portales inmobiliarios locales.

Tour F, la torre que busca superar el récord

Mientras Egipto disfruta del liderazgo actual, en Abiyán, capital económica de Costa de Marfil, avanza la construcción de la Tour F.

El proyecto prevé una altura final de 421 metros y 75 pisos, lo que permitiría superar a la Iconic Tower y convertir al edificio en el más alto de África.

double_hauteur_sept_23_int_0 Interior en obras en La Tour F, en Costa de Marfil

La torre forma parte del plan urbanístico del distrito financiero Plateau, impulsado por el gobierno marfileño junto con inversores internacionales.

El diseño corresponde al arquitecto Pierre Fakhoury y la obra cuenta con participación del grupo constructor BESIX Group y de la desarrolladora PFO Africa.

La inversión estimada para el rascacielos alcanza u$s350.000.000.

La construcción comenzó en 2022 y el cronograma oficial prevé su finalización en 2027.

El objetivo central consiste en posicionar a Abiyán como un centro financiero regional capaz de competir con ciudades como Lagos, Nairobi o Johannesburgo.

Precios en el nuevo rascacielos marfileño

Aunque la obra continúa en desarrollo, el proyecto ya inició la comercialización de parte de sus espacios.

Los valores difundidos por agentes inmobiliarios locales indican que:

oficinas premium: desde u$s4.500 por m2.

departamentos residenciales: desde u$s400.000.

Los alquileres de oficinas en los niveles inferiores se estiman entre u$s50 y u$s60 por m2 mensual, valores comparables con distritos financieros de ciudades globales.

La estrategia busca atraer multinacionales, bancos y empresas tecnológicas al nuevo distrito financiero de Abiyán.

Marruecos suma su propio rascacielos emblemático

El tercer protagonista de esta competencia por la altura se encuentra en Rabat.

Allí se levanta la Mohammed VI Tower, un edificio de 250 metros de altura ubicado en el valle del río Bouregreg, frente al casco histórico de la capital marroquí.

El proyecto requirió una inversión cercana a u$s350.000.000 y forma parte de un amplio plan de renovación urbana que busca transformar esa zona en un nuevo polo financiero y turístico.

Edificio Mohammed VI Tower Marruecos Propiedades La Mohammed VI Tower, ubicada en Rabat, es uno de los rascacielos más altos de África y símbolo del nuevo desarrollo urbano del país Pexels

La torre combina distintos usos dentro del mismo complejo:

hotel de lujo.

oficinas corporativas.

departamentos residenciales.

mirador panorámico.

Aunque no compite directamente por el récord de altura continental, el edificio se convirtió en uno de los íconos arquitectónicos más importantes del norte de África.

Rascacielos como símbolo de poder y modernización

El ascenso de estos edificios trasciende lo arquitectónico.

En Egipto, la Iconic Tower funciona como uno de los emblemas del proyecto político del presidente Abdel Fattah elSisi, que impulsó la creación de una capital administrativa moderna para mostrar estabilidad y desarrollo económico.

Iconic-Tower-China-State-Construction-Engineering-Corporation-Ltd-1722460810055 En todos los casos se tratan de obras desafiantes que buscan escalar en lo más alto del cielo africano

En Costa de Marfil, la Tour F simboliza el crecimiento económico del país tras años de inestabilidad política. Abiyán concentra hoy más de la mitad del PBI nacional y busca consolidarse como centro financiero de África occidental.

En Marruecos, la Mohammed VI Tower integra una estrategia de renovación urbana destinada a posicionar a Rabat dentro del circuito de grandes ciudades de negocios del Mediterráneo.