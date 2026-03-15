Alerta en Santiago del Estero por la crecida del río Dulce mientras en Tucumán baja el agua + Seguir en









Este domingo, la situación se estabilizó en la Costanera y el Parque Aguirre, la Capital y La Banda siguen máxima tensión ante el volumen crítico que llega desde el norte.

Alerta Santiago del Estero por la crecida del río Dulce.

Mientras el agua comienza a bajar en Tucumán, el histórico caudal de las inundaciones golpea ahora a Santiago del Estero con una de las mayores crecidas del río Dulce en décadas. Aunque este domingo la situación se estabilizó en la Costanera y el Parque Aguirre, la Capital y La Banda siguen en alerta máxima ante el volumen crítico que llega desde el norte.

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Debido al desborde de los ríos tucumanos, se puso en marcha un seguimiento permanente del embalse de Río Hondo con el objetivo de controlar el flujo de agua hacia el cauce principal. Los informes hidrológicos más recientes indican que el dique tiende a estabilizarse, alcanzando una cota de 274,30 metros sobre el nivel del mar.

En este contexto, los ríos tributarios aportan un volumen de 1.656 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal que se libera hacia el río Dulce es de 1.798 metros cúbicos por segundo para reducir la carga sobre la represa.

Aunque el nivel del agua permanece estable, las imágenes de filtraciones en puntos clave entre Santiago y La Banda siguen impactando a los residentes y turistas. Esta crecida despertó una preocupación que supera lo local, ya que la magnitud del fenómeno responde directamente a las descargas de la cuenca Salí-Dulce.

Pese a la presencia de agua en sectores puntuales, no hubo un crecimiento relevante en el cauce recientemente. Esta estabilidad funciona como una tregua técnica tras las severas inundaciones que afectaron a la provincia vecina.

Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social tras las inundaciones Ante esta situación, el legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse impulsó un proyecto de ley para declarar la emergencia social y económica en Tucumán por un período de 180 días, buscando mitigar las consecuencias de las inundaciones en las zonas afectadas. La propuesta "tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia", de acuerdo al segundo párrafo del texto.